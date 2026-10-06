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Чи доведеться виїжджати з Києва: Арестович приголомшив прогнозом

Ексрадник ОП Арестович розповів, чи доведеться виїжджати з Києва

6 жовтня 2026, 19:24
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Кречмаровская Наталия

Російські війська значно посилили обстріли столиці України. Фактично три місяці літа 2026 року були балістичними ракетами, восени до балістики додали реактивні дрони.  Повітряні тривоги тривали годинами. Експерти пояснюють, що Путін хоче зробити Київ непридатним до життя. 

Чи доведеться виїжджати з Києва: Арестович приголомшив прогнозом

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чи дійсно киянам доведеться виїжджати з міста. 

“З 2022 року росіяни хочуть зробити так, щоб Київ довелося залишати. Ось зараз просто фаза, коли удари посилилися та діапазон цілей посилився”, — зазначив Арестович. 

Він зауважив, що попереджав навесні, коли всі раділи українським ударам без відповіді по російських НПЗ, по Wildberries, що це фаза війни і вона обов'язково зміниться. Попереджав, що буде фаза, коли маятник хитнеться у зворотний бік і здаватиметься, що російська перевага, ось вона нероздільна чи дуже сильна і бідний Київ не впорається. Києву, за його словами, може бути погано, як було минулої зими, може бути навіть значно гірше. 

“Але залишати вам Київ чи ні, чи зробити Київ повністю нежилим, я думаю, не вдасться. Навіть блокадний Ленінград не змогли зробити повністю нежилим. Київ тим більше не вдасться. А ось ступінь комфорту в цьому самому Києві вам персонально, для будь-якої іншої людини, це ви вже самі вирішуєте”, — підсумував Арестович. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила повітряні атаки на Київ — реактивні дрони б’ють по АЗС, дата-центрах, складах, енергооб’єктах. З 1 жовтня ворог почав атакувати Південний міст. Експерти зазначають, що Кремль хоче перерізати логістику між лівим та правим берегом столиці. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під ударами ворога опиняться не тільки мости.




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Джерело: https://www.youtube.com/live/ZkCpu2ZA-2I
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