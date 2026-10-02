Путін наказав знищити ці об’єкти в Києві: битимуть не тільки по мостах

Росія значно посилила повітряні атаки на Київ — реактивні дрони б’ють по АЗС, дата-центрах, складах, енергооб’єктах. З 1 жовтня ворог почав атакувати Південний міст. Експерти зазначають, що Кремль хоче перерізати логістику між лівим та правим берегом столиці.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під ударами ворога опиняться не тільки мости.

“Росіяни будуть бити по мостах — це зрозуміло — і не тільки по мостах. Вони намагатимуться зараз вибити будь-яку логістику, будь-який інфраструктурний об'єкт з однією метою, щоб ми почали витрачати наші ракети для ЗРК середньої дальності, які залишилися”, — зазначив Світан.

Експерт пояснив, чому ворог обрав для ударів саме мости — щоб точно збивали повітряні цілі. І поки немає ЗРК малої дальності, будуть використовуватися — середньої дальності.

“Тому вони далі намагатимуться дістатися будь-якого такого роду інфраструктурного об'єкта, бити по великому скупченню людей... Росіяни чудово знали куди направили (дрон, — ред.). Причому не просто в опору мосту, били в повітропровід, удар по якому загрожує ударною хвилею у внутрішній системі метрополітену. Основне завдання було створити колапс усередині самої вже системи, всередині метро, ​​щоби більше загинуло людей”, — зауважив Світан.

Експерт підсумував, що це чисто терористична атака, яка, можливо, була спрямована і не на сам міст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами експерта Романа Світана, після ударів по Південному мосту в Києві під питанням безпека в Московському метрополітені.



