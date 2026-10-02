Путін наказав знищити ці об’єкти в Києві: битимуть не тільки по мостах

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Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила повітряні атаки на Київ — реактивні дрони б’ють по АЗС, дата-центрах, складах, енергооб’єктах. З 1 жовтня ворог почав атакувати Південний міст. Експерти зазначають, що Кремль хоче перерізати логістику між лівим та правим берегом столиці.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під ударами ворога опиняться не тільки мости.
Експерт пояснив, чому ворог обрав для ударів саме мости — щоб точно збивали повітряні цілі. І поки немає ЗРК малої дальності, будуть використовуватися — середньої дальності.
Експерт підсумував, що це чисто терористична атака, яка, можливо, була спрямована і не на сам міст.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами експерта Романа Світана, після ударів по Південному мосту в Києві під питанням безпека в Московському метрополітені.