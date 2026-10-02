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Путін наказав знищити ці об’єкти в Києві: битимуть не тільки по мостах

Військовий експерт Світан пояснив, чому росіяни обстрілюють саме міст

2 жовтня 2026, 18:11
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Кречмаровская Наталия

Росія значно посилила повітряні атаки на Київ — реактивні дрони б’ють по АЗС, дата-центрах, складах, енергооб’єктах. З 1 жовтня ворог почав атакувати Південний міст. Експерти зазначають, що Кремль хоче перерізати логістику між лівим та правим берегом столиці. 

Путін наказав знищити ці об’єкти в Києві: битимуть не тільки по мостах

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під ударами ворога опиняться не тільки мости. 

“Росіяни будуть бити по мостах — це зрозуміло — і не тільки по мостах. Вони намагатимуться зараз вибити будь-яку логістику, будь-який інфраструктурний об'єкт з однією метою, щоб ми почали витрачати наші ракети для ЗРК середньої дальності, які залишилися”, — зазначив Світан. 

Експерт пояснив, чому ворог обрав для ударів саме мости — щоб точно збивали повітряні цілі. І поки немає ЗРК малої дальності, будуть використовуватися — середньої дальності. 

“Тому вони далі намагатимуться дістатися будь-якого такого роду інфраструктурного об'єкта, бити по великому скупченню людей... Росіяни чудово знали куди направили (дрон, — ред.). Причому не просто в опору мосту, били в повітропровід, удар по якому загрожує ударною хвилею у внутрішній системі метрополітену. Основне завдання було створити колапс усередині самої вже системи, всередині метро, ​​щоби більше загинуло людей”, — зауважив Світан.

Експерт підсумував, що це чисто терористична атака, яка, можливо, була спрямована і не на сам міст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами експерта Романа Світана, після ударів по Південному мосту в Києві під питанням безпека в Московському метрополітені. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=abR6IlOTXTA
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