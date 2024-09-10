Приближаемся к переломным событиям: ветеран оценил возможность окончания войны в Украине

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Slava Kot
Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий считает, что события этой осенью должны стать решающими для войны в Украине. Дикий указывает на приближение Украины к пределу, когда останется воевать несколько лет.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Евгений Дикий в эфире "24 Канала" прокомментировал возможное окончание боевых действий в Украине. По его словам, Украина может приблизиться к моменту, когда на войне можно увидеть, что "мы добиваем" российские силы.
Военный эксперт отмечает, что у России есть ряд проблем, в частности недостаток вооружения. По словам Дикого, у России есть танки и бронетехника на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии хватит на меньший период.
Ветеран АТО добавляет, что его прогноз базируется на усилении Украиной своих действиях на фронте благодаря мобилизации. По словам Дикого, он уверен в военных, однако указывает, что тыл не должен вестись на "пропагандистские вбросы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский террорист Гиркин прогнозирует поражение России на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Дикий дал прогноз по поводу боев на Покровском направлении.
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