Приближаемся к переломным событиям: ветеран оценил возможность окончания войны в Украине

Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий считает, что события этой осенью должны стать решающими для войны в Украине. Дикий указывает на приближение Украины к пределу, когда останется воевать несколько лет.



Украинские военные. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в эфире "24 Канала" прокомментировал возможное окончание боевых действий в Украине. По его словам, Украина может приблизиться к моменту, когда на войне можно увидеть, что "мы добиваем" российские силы.

"Я не буду лгать, что нам осталось 2-3 недели. Нам осталось и не 2-3 месяца. Может быть даже 2-3 года. Очень сомневаюсь, что больше. События этой осени могут стать переломными. У нас есть шанс пересечь тот предел, после которого пусть нам придется довоевать еще год-полтора-два. Однако мы уже будем видеть, что это мы довоеваем и добиваем", – прогнозирует Дикий.

Военный эксперт отмечает, что у России есть ряд проблем, в частности недостаток вооружения. По словам Дикого, у России есть танки и бронетехника на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии хватит на меньший период.

"Надо это держать в голове – то что сейчас у них на фронте еще кое-что хватает, так это потому, что там в тылу уже выгребли последние склады. Да, на фронт все подвозят и подвозят. Однако подвозить дальше уже ничего, склады пустеют. Тех запасов, которые казались бездонными, там дно уже просвечивает", – считает Дикий.

Ветеран АТО добавляет, что его прогноз базируется на усилении Украиной своих действиях на фронте благодаря мобилизации. По словам Дикого, он уверен в военных, однако указывает, что тыл не должен вестись на "пропагандистские вбросы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский террорист Гиркин прогнозирует поражение России на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дикий дал прогноз по поводу боев на Покровском направлении.