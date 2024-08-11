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При каких условиях российские олигархи могут пойти против Путина

Бои в Курской области могут изменить отношение российских олигархов к Путину и повлиять на войну в Украине.

сегодня, 15:40
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Slava Kot








Болгарский журналист Христо Грозев, специализирующийся на расследованиях о шпионах РФ, утверждает, что российские олигархи могут пойти против Владимира Путина, если у России не будет успехов в войне в Украине. Кроме того, Грозев считает, что путинский режим может существенно ослабнуть из-за активных боев в Курской области, на территории России.

При каких условиях российские олигархи могут пойти против Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь издания The Insider Христо Грозев в интервью "Общественному" рассказал о влиянии боев в Курской области на Путина. По его словам, российские олигархи ожидают переговоры на условиях РФ и ослабления санкций Запада против России, однако военные действия на территории РФ могут изменить эту ситуацию.

"Мое понимание от разговоров с людьми, которые близки к этим кругам, что уже ожидаются следующие несколько месяцев, чтобы понять, есть ли вообще шанс, что Путин может показать какие-то тактические успехи, чтобы Запад начал договариваться с Россией", – сказал Грозев.

По словам журналиста, если Путин сможет добиться переговоров на своих условиях, его поддержит и его окружение. Но российские олигархи могут пойти против российского диктатора, и бои в Курске лишь приближают Кремль к такому варианту.

"Если он сможет показать такие результаты, то они готовы поддержать Путина, потому что есть надежда, что санкции будут как-то прекращены. Если нет этого тактического успеха и не стоит ожидать договоренности, они готовы встать против Путина. То, что сейчас происходит в Курской области, я считаю, что повышает ситуацию на второй сценарий", – заявил Грозев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил мнение о военной операции Украины в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы прибегнуть к вооруженному протесту, если их не устроят условия мирных переговоров с Россией.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B_QD9HSn1d0
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