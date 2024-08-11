При каких условиях российские олигархи могут пойти против Путина

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Slava Kot
Болгарский журналист Христо Грозев, специализирующийся на расследованиях о шпионах РФ, утверждает, что российские олигархи могут пойти против Владимира Путина, если у России не будет успехов в войне в Украине. Кроме того, Грозев считает, что путинский режим может существенно ослабнуть из-за активных боев в Курской области, на территории России.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Журналист-расследователь издания The Insider Христо Грозев в интервью "Общественному" рассказал о влиянии боев в Курской области на Путина. По его словам, российские олигархи ожидают переговоры на условиях РФ и ослабления санкций Запада против России, однако военные действия на территории РФ могут изменить эту ситуацию.
По словам журналиста, если Путин сможет добиться переговоров на своих условиях, его поддержит и его окружение. Но российские олигархи могут пойти против российского диктатора, и бои в Курске лишь приближают Кремль к такому варианту.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Запад изменил мнение о военной операции Украины в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы прибегнуть к вооруженному протесту, если их не устроят условия мирных переговоров с Россией.
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