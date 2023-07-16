Президент страны НАТО обвинил Украину в затягивании войны

Болгарский президент Румен Радев заявил, что именно Украина является инициатором того, чтобы война длилась как можно дольше, ведь за нее платит Европа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Свободную Европу".

Президент Болгарии Румен Радев. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами болгарский президент Румен Радев обвинил Украину в затягивании войны

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"Украина настаивает на продолжении этой войны, а платит за это вся Европа", – сказал Румен Радев.

Ранее президент Болгарии не винил прямо Украину в войне, однако настаивал на мирных переговорах между странами. По его словам, Болгария занимает нейтралитет.

На слова болгарского президента был вынужден реагировать премьер-министра Болгарии Николай Денков, пояснивший, что заявления Радева не являются позицией правительства.

"Сегодня он повторяет некоторые российские заявления, не имеющие ничего общего с позицией члена ЕС и НАТО", – сказал Денков и добавил, что в национальных интересах Болгарии окончание войны, при котором Россия выведет свои войска из Украины.

Напомним, что в начале июля президент Украины совершил визит в Болгарию, где встретился с Руменом Радевым. Тогда болгарский президент сказал, что военная помощь для Украины представляет угрозу Европе, а "конфликт усиливается и жертв становится все больше". Зеленский отреагировал на заявления президента Болгарии и указал, что это не конфликт, а война.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Болгарии Тодор Тагарев рассказал, какое оружие просил Владимир Зеленский во время своего визита. По его словам, это был один из списков и теперь страна будет решать, что может дать для Украины, однако так, чтобы это не представляло угрозы для безопасности самой Болгарии.

Также "Комментарии" писали об инциденте во время визита Владимира Зеленского в Болгарию. Православный "священник" проклинал президента Украины. Позже оказалось, что это был член одной из болгарских пророссийских партий. Видео с инцидентом попало в сеть.