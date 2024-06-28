Президент Словении в Киеве: Украине и России придется начинать переговоры

Невозможно достичь мира без переговоров, потом Украине и России все же придется сесть за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказала президент Словении Наташа Пирц Мусар, находясь в Киеве, пишет RTV SLO.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь добиться мира. Даже в случае этого конфликта России и Украине придется сесть за общий стол", — сказала президент Словении.

При этом словенский лидер уточнила, что "трудно предсказать, когда это произойдет".

По ее словам, мирная конференция в Швейцарии была первым маленьким шагом в этом направлении, но все лидеры, присутствовавшие на этой конференции, согласились, что следующая мирная конференция больше не должна проходить без России.

Наташа Пирц Мусар выразила надежду, что российская сторона примет приглашение сделать это как можно скорее, и тогда картина будет становиться яснее день ото дня. Пока таких переговоров между конфликтующими сторонами не будет, этого не произойдет.

Она также добавила, что мировая общественность знает, каковы предложения Украины и что содержит формула мира президента Украины Владимира Зеленского, но "мы очень мало знаем о том, насколько Россия готова начать переговоры".

"Если каждый останется на своей стороне и не будет вести переговоры, мы не достигнем мира", — резюмировала президент.

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