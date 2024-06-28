Будет план завершения войны в течение месяцев: Зеленский сделал обнадеживающее заявление

Украина вместе с партнерами должна в течение нескольких месяцев разработать план действий по итогам саммита мира в Швейцарии, который принудил бы Российскую Федерацию к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, соответствующее сообщение появилось в соцсети Х.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"У нас очень понятный путь, как это сделать. И мы предлагали всем лидерам приехать на первый саммит. Было очень трудно собрать такое большое количество стран с разных континентов. Теперь мы должны сделать следующие шаги. Следующие шаги – это спланировать и иметь детальный план подробных шагов по каждому кризису, который эта война Путина принесла на нашу землю", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что план завершения войны должен быть положен на стол ко второму Саммиту мира.

Глава государства подчеркнул, что у Украины не так много времени, потому что у нас много раненых и погибших на поле боя и среди гражданского населения.

"Поэтому мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому мы хотим подготовить этот общий план и положить его на стол ко Второму мирному саммиту", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



