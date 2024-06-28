Количество подписантов итогового коммюнике саммита мира растет: сколько стран присоединилось

Под итоговым коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Согласно данным ведомства, Федеративные Штаты Микронезии присоединились к коммюнике саммита мира в пятницу, 28 июня.

Федеративные Штаты Микронезии, иногда просто Микронезия, — это островное государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от Новой Гвинеи. Микронезия состоит из более чем 600 островов, разбросанных по огромной территории в Тихом океане.

В середине июня, 15-16 числа, Швейцария стала центром притяжения мировых лидеров. Здесь состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный урегулированию конфликта в Украине. На площадке саммита собрались более 100 делегаций из разных стран и организаций, объединенные общей целью – поиск мирного пути к завершению противостояния. По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.

Читайте также на портале "Комментарии" — и глава Офиса президента Андрей Ермак, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично подтвердили, что Киев допускает участие России во втором саммите мира, который может состояться в этом году. Также Дмитрий Кулеба уверен, что во втором саммите мира будет участвовать Китай, он вернется в процесс переговоров. О чем говорят такие заявления? Действительно ли РФ может принять участие в саммите мира? Если да, то на каких условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского рассказали о сроках проведения второго саммита мира.

Ранее "Комментарии" информировали — Россия уже пытается сорвать второй Саммит мира: в Украине сделали заявление.



