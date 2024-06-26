У Зеленского рассказали о сроках проведения второго саммита мира

Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца нынешнего года. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Time".

Саммит мира. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский по возвращении с первого состоявшегося в Швейцарии саммита сказал, что "никаких пауз сейчас" быть не должно. Он считает, что сделан "первый ощутимый шаг к миру".

Андрей Ермак, занимавшийся организацией и привлечением участников к первому саммиту, готовится к большому испытанию – встрече с представителями России. Как известно, ранее Украина говорила, что Россия может принять участие во втором саммите – чтобы передать ей наработки по установлению мира.

Отметим, что первый саммит мира, который Украина организовывала совместно со Швейцарией, прошел 15-16 июня. В мероприятии приняли участие 92 страны. Представлены были, в частности, и государства Глобального Юга, которые в большинстве своем не имеют такого однозначного мнения относительно войны в Украине, как страны Запада.

По итогам мероприятия были подписаны коммюнике, в котором содержались три основных вопроса саммита – ядерная и энергетическая безопасность, поставка продовольствия и обмен пленными всех на всех.

Документ подписали 84 страны и организации. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Впоследствии из списка подписавшихся стран исчезла Руанда.

При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, через неделю после саммита к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников.

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