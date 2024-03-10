Президент Латвии отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о капитуляции Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина не должна поднимать белый флаг, как об этом говорит Папа Римский. По словам Ринкевичса о белом флаге и капитуляции, должна заявить Россия, которую латвийский президент назвал злом.



Эдгарс Ринкевичс о заявлении Папы Римского о капитуляции Украины. Фото из открытых источников

Эдгарс Ринкевичс в социальной сети X отреагировал на скандальные слова Папы Римского о необходимости Украины начать мирные переговоры с Россией. По словам понтифика, признаком этого стало бы белое знамя от Украины. Однако Ринкевичс возразил Папе Римскому.

"Нельзя капитулировать перед лицом зла, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, что Франциск в интервью швейцарскому вещателю RSI заявил, что Украина "потерпела поражение", поэтому должна проявить мужество и поднять белый флаг, чтобы начать мирные переговоры с Россией об окончании войны. По словам понтифика, это будет сильнейшим проявлением к сохранению жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане объяснили скандальные слова Папы Римского. Представитель Ватикана указал, что Франциск остается благосклонным к украинскому народу и считает необходимым иметь долю человечности для поиска дипломатического решения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинском представителе в Ватикане, который сообщил, когда Папа Римский приедет в Украину. По его словам, приезд понтифика можно ожидать после окончания войны в Украину. Такая позиция Франциска связана с тем, что Ватикан позиционирует себя символом мира.