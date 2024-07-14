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Президент Чехии сделал тревожное заявление о войне в Украине

Петр Павел считает "ныне нереалистичным" заданием Украины вернуть все оккупированные Россией территории.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия имеет гораздо большие ресурсы, чем Украина. Чешский лидер объяснил, что не воспринимает международную поддержку Украины, как попытку осуществить деоккупацию всех украинских территорий, которые находятся под временным контролем России.

Президент Чехии сделал тревожное заявление о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

После Вашингтонского саммита НАТО президент Чехии Петр Павел принял участие в мероприятии Atlantic Council Front Page в Хьюстоне. Чешский лидер заявил, что помощь НАТО не предполагает полностью вернуть оккупированные территории под контроль Украины. По его словам, это сейчас "нереалистическая" цель.

"В обозримом будущем мы не можем ожидать какого-либо значительного прорыва на линии фронта", — сказал Павел.

Президент Чехии считает, что Украина сможет удержать линию фронта на войне, а Россия не сможет преуспеть. Однако, по его словам, прорывы могут произойти в конце года, или в начале 2025 года.

"Нужно иметь в виду, кто противник, и Россия, безусловно, имеет гораздо большие ресурсы... чем Украина", — подчеркнул Павел.

Также президент Чехии подчеркнул, что основным препятствием для вступления Украины в НАТО является война. Павел считает, что страны НАТО должны продолжать интегрировать Украину в альянс, в том числе и когда наступит прекращение огня и начнутся мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Чехии Ян Липовский рассказал о вызове посла России. По словам чешского министра, российский посол должен передать в Москву, что они "мусор человечества".

Также "Комментарии" писал о президенте Чехии Петре Павеле, который сделал предупреждение в отношении России.




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Ігор

сегодня, 11:08

Терористам від Бога не потрібен результат, їм потрібен процес - так вони ведуть бізнес. На всіх, хто прагне миру, хто може стати їм на заваді, вони відкрили полювання. Саме тому на Близькому сході не настав мир.


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