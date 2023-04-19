Президент Бразилии изменил свое мнение по поводу целостности Украины

Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва осудил российское вторжение и нарушение территориальной целостности Украины. Ранее президент Бразилии предлагал отдать Крым для окончания войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

18 апреля во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президент Бразилии Лула да Силва осудил действия России, нарушающие территориальную целостность Украины. Такие комментарии лидера Бразилии появились после того, как Украина и ее союзники раскритиковали слова Лулы да Силвы о необходимости отказаться от Крыма, а также о том, что поставка оружия Украине затягивает войну.

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Несмотря на изменение позиции по территориальной целостности, президент Бразилии не отказался от плана мирной инициативы по решению войны между Россией и Украиной. Лула да Силва призывает группу нейтральных стран объединиться во имя мира в Украине.

Напомним, что представитель Белого дома обвинил Лула да Силва в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду, не обращая внимания на факты". А недавно Белый дом заявил, что "тон Лулы не был нейтральным". Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал бразильского лидера посетить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии, предлагавший отдать Крым России, едет в Китай для переговоров по Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который готовит план для Китая. Он должен стать основой мирных переговоров между Украиной и Россией в будущем.