Премьер назвал главную цель массированной атаки России по Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на массированную атаку России по Украине 26 августа. По его словам, главной целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура Украины.



Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль сообщил, что от массированной атаки России пострадали 15 областей. Российская армия провела комбинированную атаку с использованием беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет, в том числе "Кинжал". По словам Шмыгаля, основной целью российской атаки стала украинская энергетика.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", — сообщил премьер-министр.

Главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости, которыми могли бы воспользоваться украинцы, чтобы иметь доступ к электричеству и мобильной связи.

Министр также указал, что для остановки массированных ракетных ударов России, Украина должна иметь дальнобойное оружие и разрешение использовать его по объектам, откуда запускаются ракеты.

"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — подытожил Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лейтенанте и руководителе Центра противодействия дезинформации Андрее Коваленко, который считает, что российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а ее главная цель — энергетика.

Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель Алексей Арестович считает, что россияне массированной атакой пытались "ответить" за наступление Украины в Курской области РФ.