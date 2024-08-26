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Премьер назвал главную цель массированной атаки России по Украине

Россия пыталась нанести удар по энергетике Украины во время массированной ракетной атаки 26 августа.

сегодня, 10:58
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Slava Kot

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на массированную атаку России по Украине 26 августа. По его словам, главной целью российских ударов стала энергетическая инфраструктура Украины.

Премьер назвал главную цель массированной атаки России по Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль сообщил, что от массированной атаки России пострадали 15 областей. Российская армия провела комбинированную атаку с использованием беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет, в том числе "Кинжал". По словам Шмыгаля, основной целью российской атаки стала украинская энергетика.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", — сообщил премьер-министр.

Главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости, которыми могли бы воспользоваться украинцы, чтобы иметь доступ к электричеству и мобильной связи.

Министр также указал, что для остановки массированных ракетных ударов России, Украина должна иметь дальнобойное оружие и разрешение использовать его по объектам, откуда запускаются ракеты.

"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — подытожил Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лейтенанте и руководителе Центра противодействия дезинформации Андрее Коваленко, который считает, что российская тактика ракетных ударов по Украине не изменилась, а ее главная цель — энергетика.

Также "Комментарии" писали, что военный обозреватель Алексей Арестович считает, что россияне массированной атакой пытались "ответить" за наступление Украины в Курской области РФ.



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