Премьер Грузии дал прогноз, когда закончится война в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы в США не повлияют на исход войны в Украине, которая, по его мнению, закончится в 2025 году. По словам грузинского лидера, окончание войны в Украине позволит перезагрузить Грузии отношения с США.
Премьер Грузии прогнозирует окончание войны в Украине. Фото из открытых источников
Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi высказал предположения о войне в Украине и дал прогноз о ее завершении. По словам Кобахидзе, не важно, кто одержит победу в США на президентских выборах, ведь война закончится в 2025 году.
Премьер-министр Грузии заявил, что у него есть определенный оптимизм от того, что война в Украине закончится, ведь это позволит наладить Тбилиси отношения с Вашингтоном. Вместе с тем грузинский лидер считает, если война затянется на год, тогда это станет катастрофой не только Украине, но и для других стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о необходимости мирных переговоров для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он указал на готовность Украины к мирным переговорам с Путиным и назвал условия.
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