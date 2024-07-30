Премьер Грузии дал прогноз, когда закончится война в Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы в США не повлияют на исход войны в Украине, которая, по его мнению, закончится в 2025 году. По словам грузинского лидера, окончание войны в Украине позволит перезагрузить Грузии отношения с США.



Премьер Грузии прогнозирует окончание войны в Украине. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi высказал предположения о войне в Украине и дал прогноз о ее завершении. По словам Кобахидзе, не важно, кто одержит победу в США на президентских выборах, ведь война закончится в 2025 году.

"В любом случае, я думаю, что война закончится в следующем году, будет это та или другая администрация, и именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то "демократ" или "республиканец"", — сказал Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии заявил, что у него есть определенный оптимизм от того, что война в Украине закончится, ведь это позволит наладить Тбилиси отношения с Вашингтоном. Вместе с тем грузинский лидер считает, если война затянется на год, тогда это станет катастрофой не только Украине, но и для других стран.

"Это будет такая большая беда для всего региона, не только для Украины, конкретно для страны, которая сегодня находится в состоянии войны. Это будет такая большая беда для всего региона, что открытие переговоров уже не будет вообще актуальной темой, потому что все переплетено и связано. Крайне важно, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее", — заявил Кобахидзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление о необходимости мирных переговоров для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он указал на готовность Украины к мирным переговорам с Путиным и назвал условия.



