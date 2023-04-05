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Предоставят то, что нужно: Зеленский заинтриговал заявлением о новом пакете военной помощи от США

Президент Украины поблагодарил США за существенную поддержку Украины

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон продолжает оставаться самым главным партнером Украины в войне против России. Так, США включили в новый пакет военной помощи необходимое Украине вооружение. Как передает издание "Комментарии", об этом во время обращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Предоставят то, что нужно: Зеленский заинтриговал заявлением о новом пакете военной помощи от США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии — то, что нужно", — заявил глава украинского государства.


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Владимир Зеленский также высказал слова благодарности президенту США Джо Байдену, Конгрессу и каждому американцу за важную помощь для Украины.                                  

Отметим, ранее стало известно, что США выделяют очередной пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов. Тогда в сообщении подчеркивалось, что в пакете помощи основной акцент делается на предоставлении большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская ядерная истерика и массовые попытки "миротворчества" (то Китай, то Беларусь, то ряд европейских стран) явно "заточены" под грядущее украинское наступление, о котором так много говорят в последнее время. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" игры Москвы и Пекина, а также рассказали, как следует действовать Украине и Западу.




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