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В США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь ВСУ

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Американские эксперты обратили внимание, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.


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"Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в частности с применением тактической ядерной оружия", — говорится в отчете.

В ISW указывают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", — подчеркнули специалисты.

Обозреватели Института изучения войны не изменили своей позиции и по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли кардинально изменить ситуацию на фронте в Украине.

Кроме того, развернутое Москвой ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российских военных, которые там постоянно дислоцируются. 

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-4-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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