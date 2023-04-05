В США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием

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Кравцев Сергей
Российское руководство пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Американские эксперты обратили внимание, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.
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В ISW указывают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.
Обозреватели Института изучения войны не изменили своей позиции и по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли кардинально изменить ситуацию на фронте в Украине.
Кроме того, развернутое Москвой ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российских военных, которые там постоянно дислоцируются.
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