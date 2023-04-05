В США рассказали, почему Кремль снова стал угрожать ядерным оружием

Российское руководство пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Американские эксперты обратили внимание, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.

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"Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в частности с применением тактической ядерной оружия", — говорится в отчете.

В ISW указывают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", — подчеркнули специалисты.

Обозреватели Института изучения войны не изменили своей позиции и по-прежнему считают, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли кардинально изменить ситуацию на фронте в Украине.

Кроме того, развернутое Москвой ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российских военных, которые там постоянно дислоцируются.

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