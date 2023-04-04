Почему Кремль вновь включил ядерную истерику и разговоры о мире – чем отвечать Украине

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Кравцев Сергей
Российская ядерная истерика и массовые попытки "миротворчества" (то Китай, то Беларусь, то ряд европейских стран) явно "заточены" под грядущее украинское наступление, о котором так много говорят в последнее время. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" игры Москвы и Пекина, а также рассказали, как следует действовать Украине и Западу.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:
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Поэтому, продолжает эксперт, вся кремлевская машина старается надавить на мировых лидеров, чтобы навязать свой вариант мира, который поможет России перегруппироваться, накопить силы и нанести новый удар.
По мнению эксперта, чтобы добиться справедливого мира, нужно усиливать санкции против России, давать Украине больше современного оружия – и избавить РФ от привилегий постоянного члена Совбеза ООН. Это, акцентирует Сергей Быков, главный залог справедливого мира и глобальной безопасности.
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что РФ боится украинского контрнаступления. Прежде всего, из-за непонимания, сколько сил будет в этом задействовано, какой участок фронта будет атакован, какие средства поражения есть у Украины.
Целью заявления о размещении российского ядерного оружия в Республике Беларусь (РБ) Николай Мельник называет желание агрессора иметь предохранитель от возможного украинского наступления на РБ, если оттуда состоится очередное вторжение. Или же – чтобы не дать ВСУ прийти на помощь белорусам, которые могут восстать против лукашенковско-путинского режима.
То, что Китай пытается выступать с некими миротворческими инициативами – это пробные шаги к смене парадигмы глобальной политики, предполагает Николай Мельник.
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