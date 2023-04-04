Почему Кремль вновь включил ядерную истерику и разговоры о мире – чем отвечать Украине

Российская ядерная истерика и массовые попытки "миротворчества" (то Китай, то Беларусь, то ряд европейских стран) явно "заточены" под грядущее украинское наступление, о котором так много говорят в последнее время. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" игры Москвы и Пекина, а также рассказали, как следует действовать Украине и Западу.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вся кремлевская машина старается надавить на мировых лидеров, чтобы навязать свой вариант мира

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет:

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"Россия пытается запугивать мир своей прогнившей ядерной дубинкой. Но вместо испуга и отступления – получает насмешки и усиление поддержки Украины. Россия проигрывает войну – и в Кремле это прекрасно понимают".

Поэтому, продолжает эксперт, вся кремлевская машина старается надавить на мировых лидеров, чтобы навязать свой вариант мира, который поможет России перегруппироваться, накопить силы и нанести новый удар.

"В противном случае, РФ ждет неминуемое поражение на поле боя, – подчеркивает Сергей Быков. – Украина восстановит контроль над всей территорией. И уже в самой стране-агрессоре увидят немощность Путина, что запустит центробежные процессы в России".

По мнению эксперта, чтобы добиться справедливого мира, нужно усиливать санкции против России, давать Украине больше современного оружия – и избавить РФ от привилегий постоянного члена Совбеза ООН. Это, акцентирует Сергей Быков, главный залог справедливого мира и глобальной безопасности.

Украине следует продолжать выполнять задачи по обороне и подготовке к наступлению

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что РФ боится украинского контрнаступления. Прежде всего, из-за непонимания, сколько сил будет в этом задействовано, какой участок фронта будет атакован, какие средства поражения есть у Украины.

"Создан мощный информационный шум вокруг того оружия, которое могут получить (или уже получили) ВСУ. Учитывая такое количество сложно просчитываемых факторов, Россия применяет определенные действия, пытаясь сузить фронт украинского наступления", – поясняет эксперт.

Целью заявления о размещении российского ядерного оружия в Республике Беларусь (РБ) Николай Мельник называет желание агрессора иметь предохранитель от возможного украинского наступления на РБ, если оттуда состоится очередное вторжение. Или же – чтобы не дать ВСУ прийти на помощь белорусам, которые могут восстать против лукашенковско-путинского режима.

"Украине не нужно на это реагировать, – считает эксперт. – Следует продолжать выполнять задачи по обороне и подготовке к наступлению. И в нужный момент необходимыми силами атаковать именно там, где это будет наиболее перспективно".

То, что Китай пытается выступать с некими миротворческими инициативами – это пробные шаги к смене парадигмы глобальной политики, предполагает Николай Мельник.

"Если ранее были два больших полюса – Вашингтон и Москва, то теперь Пекин настойчиво дает понять, что есть еще и он. И что любые геополитические моменты должны решаться с учетом голоса Китая, – отмечает эксперт. – Я уверен, что китайское руководство понимает – Россия не победит в этой войне. Потому Пекин готовится занять место Москвы в полярном мире. При этом, помогая сейчас россиянам. Прежде всего, чтобы показать, что тоталитарные режимы могут эффективно противостоять демократическому миру. Но это краткосрочные задачи. Долгосрочно же Китай серьезно нацелен на то, чтобы сперва стать геополитическим игроком не только в экономическом, но и в военном-политическом плане. А в дальнейшем занять роль стремительно слабеющей РФ в противостоянии с США".

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