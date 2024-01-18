Позволят ли осужденным воевать: что известно

Министерство юстиции Украины наработало изменения в законодательство, которые дают право осужденным гражданам вступать в ряды украинской армии. Об этом в эфире Украинского радио сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает портал "Комментарии".

Осужденным украинцам могут разрешить поступать в ВСУ. Фото из открытых источников

Елена Высоцкая рассказала, что действующие нормы законодательства не позволяют осужденным присоединиться к ВСУ. В частности, такой возможности не имеют как те, кто сейчас отбывает наказание, так и те, кто уже отбыл наказание.

"Они сняты с военного учета и никак не могут помочь армии", — рассказала замминистра.

По словам Елены Высоцкой, из-за норм действующего законодательства сотрудники ТЦК отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

"Поэтому мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет ВРУ. Они очень дискуссионны, потому что армия должна будет отвлекаться на такую категорию людей как бывшие осужденные или нынешние осужденные", — подчеркнула представитель Минюста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

