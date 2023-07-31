Появятся ли командиры "Азова" на войне: ответ командующего Нацгвардией

Освобожденные из плена командиры бригады "Азов" могут вернуться на войну в течение месяца. Запрета на это нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Командиры Азова. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о присоединении командиров "Азова" к боевым действиям, в частности Дениса Прокопенко "Редиса", он сказал: "Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые — у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные".

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Он добавил, что для него какого-либо запрета на это нет: "Тем более, я не распределяю, кто воюет".

Комментируя вопрос, когда можно будет увидеть участие Прокопенко в боевых действиях, Пивненко заявил: "В зависимости от складывающейся на фронте обстановки. Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет".

Отметим, 8 июля в Украину из Турции (где находились по требованию РФ после обмена пленными 22 сентября 2022 года) вернулись командиры подразделений, участвовавших в защите Мариуполя и "Азовстали". И они уже пообещали, что еще скажут свое слово в бою. В Кремле по этому поводу – предсказуемое негодование. Мол, Турция и Украина нарушили договоренности, согласно которым украинские командиры должны были находиться на территории Турции до момента окончания войны. К тому же, после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в августе возможен приезд Путина в Турцию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков поспешил заявить, что контакты – возможны, но точных дат пока нет. О чем говорит происходящее, что демонстрирует? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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