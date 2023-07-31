В НГУ рассказали о главной проблеме бригад наступления

Недостаточное количество поставляемого от союзников вооружения и военной техники – это главная проблема при формировании бригад наступления. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о подготовке проекта по созданию бригад наступления, Пивненко отметил, что сейчас есть уже первые шесть бригад – это первый этап.

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"Второй этап — это седьмая бригада" Хартия", которая формируется. Другие уже выполняют задачи, несут боевые потери и пополняются. Аналогично некоторые наступают, некоторые пока ждут, некоторые уже действуют в обороне", — отметил Александр Пивненко.

Говоря об уровне обеспечения гвардии наступления, командовавший отметил, что обеспечение – как на уровне Сил обороны Украины.

"Есть полный цикл обеспечения, то есть до нас доходит обеспечение, как до Вооруженных сил. Конечно, хотелось бы лучше, быстрее. Но я понимаю, что это не так просто", — заявил Пивненко.

Относительно главных проблем и потребностей на сегодня, Пивненко рассказал, что вооружение и военная техника – это главная проблема.

"Она идет, плывет на кораблях, уезжает, но хочется сейчас и быстро. Бригады наступления НГУ — аналогичны бригадам Вооруженных сил, то есть большое количество личного состава, которое необходимо обеспечить вооружением. Для этого нужно время", — подытожил Пивненко.

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