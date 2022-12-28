Появилась реакция России на призыв Украины исключить РФ из ООН

26 декабря Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление о необходимости исключить Россию из Совета Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на такую позицию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

МИД Украины обнародовал заявление о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций. Как отмечено в заявлении, после распада СССР Россия не подала документы о вхождении в Совет Безопасности ООН, как пример в свое время это сделала Чехословакия. Таким образом, пребывание Российской Федерации в Совбезе ООН незаконно, что и является основанием для исключения России из этой организации.

Кроме того, Россия использует в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций право вето, которым блокирует решения, осуждающие действия РФ.

На заявление украинских дипломатов отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая сказала, что такое заявление не нужно серьезно воспринимать, а просто принимать во внимание и формировать от этого политику России.

"Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать. Прислушиваться к этим болезненным заявлениям совсем не стоит", — считает Захарова.

Таким образом Россия в очередной раз безразлично отнеслась к верховенству международного права.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на выступление президента Украины в Конгрессе США. Дипломаты РФ еще раз запугивают Запад усилением эскалации из-за действий США.

Также "Комментарии" писали о мирном плане Зеленского из 10 пунктов.

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