Появилась реакция Пентагона на атаку дронов по российских судах в Черном море

В Минобороны США прокомментировали ситуацию по поводу атаки надводными беспилотниками российского десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время брифинга в Министерстве обороны США спикер Пентагона генерал Патрик Райдер отреагировал на произошедшие в конце прошлой недели события в Черном море. Райдер заявил, что США не будут комментировать украинские военные операции.

"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", — сказал американский генерал Патрик Райдер.

Спикер Пентагона также рассказал, что США и дальше продолжают оказывать Украине помощь для противостояния с российскими военными во время контрнаступления и для защиты собственных территорий.

Напомним, что 4 августа в Черном море был атакован морскими дронами российский танкер SIG, а в ночь на 5 августа нанесен удар по кораблю "Оленегорский горняк". Эти события вызвали бурную реакцию пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила о "варварском поступке" и отметила, что все причастные будут наказаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Институте изучения войны, который считает, что удары по российским кораблям — это широкий план действий для будущих украинских операций.

Также "Комментарии" писали о спикере ОК Юг Наталье Гуменюк, которая рассказала о "небольшой панике" россиян в Черном море после атаки беспилотников по российским кораблям.