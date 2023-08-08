logo

BTC/USD

29453.26

ETH/USD

1837.18

LTC/USD

82.96

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появилась реакция Пентагона на атаку дронов по российских судах в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция Пентагона на атаку дронов по российских судах в Черном море

Пентагон реагирует на атаки морских беспилотников по российским кораблям в Черном море.

сегодня, 14:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Минобороны США прокомментировали ситуацию по поводу атаки надводными беспилотниками российского десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда". 

Появилась реакция Пентагона на атаку дронов по российских судах в Черном море

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время брифинга в Министерстве обороны США спикер Пентагона генерал Патрик Райдер отреагировал на произошедшие в конце прошлой недели события в Черном море. Райдер заявил, что США не будут комментировать украинские военные операции.

"Пусть об этом говорят они. Я скажу еще раз, что мы признаем, что Украина сейчас находится в центре борьбы с оккупантами", — сказал американский генерал Патрик Райдер.

Спикер Пентагона также рассказал, что США и дальше продолжают оказывать Украине помощь для противостояния с российскими военными во время контрнаступления и для защиты собственных территорий.

Напомним, что 4 августа в Черном море был атакован морскими дронами российский танкер SIG, а в ночь на 5 августа нанесен удар по кораблю "Оленегорский горняк". Эти события вызвали бурную реакцию пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила о "варварском поступке" и отметила, что все причастные будут наказаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Институте изучения войны, который считает, что удары по российским кораблям — это широкий план действий для будущих украинских операций.

Также "Комментарии" писали о спикере ОК Юг Наталье Гуменюк, которая рассказала о "небольшой панике" россиян в Черном море после атаки беспилотников по российским кораблям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/8/7167189/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!