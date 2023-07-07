Появилась реакция НАТО на поставки кассетных боеприпасов Украине

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя потенциальные поставки Киеву кассетных боеприпасов, отметил, что Украина будет использовать эти боеприпасы не для нападения, а для самозащиты в агрессивной войне, которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Вильнюсе.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Йенс Столтенберг признал, что внутри НАТО на сегодняшний день нет консенсунсной позиции относительно применения этих снарядов. Ряд стран это поддерживают, а ряд – категорически против.
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По его словам, ряд стран сами в праве принимать решение – поставлять эти снаряды Украине или нет. Именно от их позиции зависит, появятся ли они в Украине или нет.
В то же время Столтенберг напомнил, что Украина столкнулась с жестокой войной.
Он добавил, что российская армия уже давно использует кассетные боеприпасы против украинского народа и использует она их не для того, чтобы кого-то защитить, а для того, чтобы убить и завоевать новые территории.
Отметим, сегодня в "Washington Post" появилась информация о том, что Белый дом дал согласие на предоставление Украине кассетных боеприпасов.
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Обсуждения
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Степан
сегодня, 17:04
Чітка та правильна позиція НАТО!!! Україна сьогодні відвойовує тимчасово окуповані свої території військами РФ.Ця загарбницька війна РФ проти України та її народу давно вже вийшла за межі міжнародних норм права ведення воєн і спричинила тисячі жертв серед мирного населення нашої держави та загибель тисячів наших захисників батьківщини, що є непоправним горем для українського народу, тому ми як держава, яка бореться за свою незалежність та за право існування українського народу маємо беззаперечне право на озброєння нашого війська військовими засоби, які пришвидшать звільнення території України від російських загарбників!!!