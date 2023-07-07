Появилась реакция НАТО на поставки кассетных боеприпасов Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя потенциальные поставки Киеву кассетных боеприпасов, отметил, что Украина будет использовать эти боеприпасы не для нападения, а для самозащиты в агрессивной войне, которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг признал, что внутри НАТО на сегодняшний день нет консенсунсной позиции относительно применения этих снарядов. Ряд стран это поддерживают, а ряд – категорически против.

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"Некоторые союзники подписали конвенцию (Ред. – о кассетных боеприпасах), а некоторые союзники не подписали конвенцию", — заявил Столтенберг.

По его словам, ряд стран сами в праве принимать решение – поставлять эти снаряды Украине или нет. Именно от их позиции зависит, появятся ли они в Украине или нет.

В то же время Столтенберг напомнил, что Украина столкнулась с жестокой войной.

"Эта жестокость ежедневно отражается в том факте, что ежедневно мы видим жертвы, и что кассетные боеприпасы используются обеими сторонами", – высказался Столтенберг.

Он добавил, что российская армия уже давно использует кассетные боеприпасы против украинского народа и использует она их не для того, чтобы кого-то защитить, а для того, чтобы убить и завоевать новые территории.

Отметим, сегодня в "Washington Post" появилась информация о том, что Белый дом дал согласие на предоставление Украине кассетных боеприпасов.

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