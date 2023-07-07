Поставки кассетных боеприпасов Украине: какое решение принял Байден

Белый дом дал согласие на предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об их изъятии из запасов Пентагона объявят сегодня, 7 июля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Washington Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, этот шаг предусматривает обход законодательства США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более 1%. Впрочем, положительное решение было принято на фоне контрнаступления украинских войск и сокращения западных запасов обычных артиллерийских боеприпасов.

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"Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов о том, поставлять ли спорные боеприпасы, которые запрещены большинством стран мира. Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на большой территории", — пишет издание.

По данным WP, Украине передадут кассетные артиллерийские снаряды M864, впервые изготовленные в 1987 году. Их будут запускать из 155-мм гаубиц, предоставленных Украине США и партнерами. В своей последней общедоступной оценке, проведенной более 20 лет назад, Пентагон отметил, что "неисправность" этого артиллерийского снаряда — 6%. Это означает, что, по крайней мере, четыре из каждого из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорвавшимися.

Пентагон заявляет, что у него есть новые оценки, основанные на тестировании 2020 года, с показателем отказов не выше 2,35%. Официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с уровнем потери 2,35% или ниже для передачи в Украину, заявил спикер Пентагона Бриг.



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