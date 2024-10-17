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Появилась реакция ЕС на казнь россиянами украинских военнопленных

ЕС осуждает казнь украинских военнопленных российскими солдатами.

сегодня, 08:40
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Автор:
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Slava Kot

Верховный представитель Европейского союза отреагировал на расстрелы украинских военнопленных, совершенных российскими солдатами. По его словам, это еще раз показывает настоящую природу режима российского диктатора Владимира Путина.

Появилась реакция ЕС на казнь россиянами украинских военнопленных

Российский солдат. Фото: nbnews

Как сообщает Дипломатическая служба ЕС, с начала полномасштабного вторжения России 177 военнопленных скончались в российском плену. Кроме того, в октябре произошло несколько расстрелов украинских солдат, сдававшихся в плен. 1 октября в Донецкой области военные РФ казнили 16 украинских военнопленных, а 10 октября в Курской области россияне расстреляли девять украинских военных сдавшихся в плен. 

"Европейский Союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения с украинским народом со стороны России. Эти случаи ужасны и являются серьезными нарушениями Женевских конвенций. Они демонстрируют постоянное и систематическое пренебрежение Россией международным правом, в частности международным гуманитарным". – говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС отмечают, что россияне поддерживают расстрелы, а Управление ООН по правам человека подтвердило систематическое применение пыток против украинских военнопленных.

"То, что российские общественные деятели публично призывают к расстрелу украинских военнопленных и прославляют эти расстрелы, призывая к новым, еще раз разоблачает настоящую природу режима в Кремле", — подчеркнули в ЕС и раскритиковали отсутствие доступа независимых наблюдателей к пленным в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о массовой сдаче россиян в плен.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции.



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Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/ukrainerussia-statement-high-representative-killing-ukrainian-prisoners-war_en
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