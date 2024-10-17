Появилась реакция ЕС на казнь россиянами украинских военнопленных

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Slava Kot
Верховный представитель Европейского союза отреагировал на расстрелы украинских военнопленных, совершенных российскими солдатами. По его словам, это еще раз показывает настоящую природу режима российского диктатора Владимира Путина.
Российский солдат. Фото: nbnews
Как сообщает Дипломатическая служба ЕС, с начала полномасштабного вторжения России 177 военнопленных скончались в российском плену. Кроме того, в октябре произошло несколько расстрелов украинских солдат, сдававшихся в плен. 1 октября в Донецкой области военные РФ казнили 16 украинских военнопленных, а 10 октября в Курской области россияне расстреляли девять украинских военных сдавшихся в плен.
Кроме того, в ЕС отмечают, что россияне поддерживают расстрелы, а Управление ООН по правам человека подтвердило систематическое применение пыток против украинских военнопленных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о массовой сдаче россиян в плен.
Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции.
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