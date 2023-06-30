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Потом может быть поздно: Залужный объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, а не через полгода

Валерий Залужный прямо намекнул, что противостоять в небе российской армии, не имея современных истребителей, невозможно

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине крайне важно уже на данном этапе получить современную авиацию. Ведь в любой военной доктрине, НАТО или России, прописана поддержка наступающих войск с воздуха, но украинской армии такую помощь союзники до сих пор не предоставили. Как передает портал "Комментарии", об этом Залужный заявил в интервью "The Washington Post".

Потом может быть поздно: Залужный объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, а не через полгода

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это уже не ваше дело?", — справедливо возмутился украинский Главнокомандующий.


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Затем Залужный показал журналистам на своем экране в командном пункте активность западной и российской авиации у границ Украины, подчеркнув, что самолетов стран НАТО гораздо больше, задавшись вопросом, почему бы Украине не передать хотя бы треть этой западной авиации.

В материале говорится, что современный российский парк Су-35 имеет более совершенные радары и ракетную дальность, чем старые украинские МиГи. Поэтому противостоять российским войскам в небе практически нереально.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет", – заявил Валерий Залужный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – завершение войны до конца года: изменился ли прогноз главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR2bF946OZ3suTPZ4bqv5KDwTSx8XgHqAe1bJZbzwEYIQZHf69X67DX19dI
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:10

Коли встрягаєш у драку, треба сподіватись на свій розум і можливості. Поки одні влаштовували шоу, бігали з попами і православними бубнами вперед юдейським богом, Московія змогла організувати потрібне їй виробництво. Країна Баг не здатна ані себе облаштувати, ані створювати щось, тільки розкладати. Треба було про реформи турбуватися в першу чергу. Досить чужим жити. За два роки так і не змогли поставити економіку на військові рейки. Тільки тарифи піднімати.


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