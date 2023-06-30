Потом может быть поздно: Залужный объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, а не через полгода

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине крайне важно уже на данном этапе получить современную авиацию. Ведь в любой военной доктрине, НАТО или России, прописана поддержка наступающих войск с воздуха, но украинской армии такую помощь союзники до сих пор не предоставили. Как передает портал "Комментарии", об этом Залужный заявил в интервью "The Washington Post".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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Затем Залужный показал журналистам на своем экране в командном пункте активность западной и российской авиации у границ Украины, подчеркнув, что самолетов стран НАТО гораздо больше, задавшись вопросом, почему бы Украине не передать хотя бы треть этой западной авиации.
В материале говорится, что современный российский парк Су-35 имеет более совершенные радары и ракетную дальность, чем старые украинские МиГи. Поэтому противостоять российским войскам в небе практически нереально.
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Ігор
сегодня, 16:10
Коли встрягаєш у драку, треба сподіватись на свій розум і можливості. Поки одні влаштовували шоу, бігали з попами і православними бубнами вперед юдейським богом, Московія змогла організувати потрібне їй виробництво. Країна Баг не здатна ані себе облаштувати, ані створювати щось, тільки розкладати. Треба було про реформи турбуватися в першу чергу. Досить чужим жити. За два роки так і не змогли поставити економіку на військові рейки. Тільки тарифи піднімати.