Потом может быть поздно: Залужный объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас, а не через полгода

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине крайне важно уже на данном этапе получить современную авиацию. Ведь в любой военной доктрине, НАТО или России, прописана поддержка наступающих войск с воздуха, но украинской армии такую помощь союзники до сих пор не предоставили. Как передает портал "Комментарии", об этом Залужный заявил в интервью "The Washington Post".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это уже не ваше дело?", — справедливо возмутился украинский Главнокомандующий.

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Затем Залужный показал журналистам на своем экране в командном пункте активность западной и российской авиации у границ Украины, подчеркнув, что самолетов стран НАТО гораздо больше, задавшись вопросом, почему бы Украине не передать хотя бы треть этой западной авиации.

В материале говорится, что современный российский парк Су-35 имеет более совершенные радары и ракетную дальность, чем старые украинские МиГи. Поэтому противостоять российским войскам в небе практически нереально.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет", – заявил Валерий Залужный.

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