Завершение войны до конца года: изменился ли прогноз Буданова

ВСУ выйдут на административные границы нашей страны – это позиция, которая не может быть пересмотрена. Но только один Бог может дать гарантии, что это произойдет в текущем году. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "War Zone" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Наша позиция неизменна – мы в любом случае выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы это произошло в этом году", — заявил руководитель ГУР.

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Отвечая на вопрос, являются ли его слова гарантией полного освобождения Украины до конца года, Буданов отметил, что "в таких вопросах такие гарантии может дать только Бог".

Отметим, ранее Кирилл Буданов заявил, что одним из последствий мятежа "вагнеровцев" в РФ есть то, что наемников Евгения Пригожина Кремль больше не будет отправлять на войну в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идут шестые сутки после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Российский диктатор Владимир Путин (или его двойник) резко активизировался, начал вылазки в народ. Муссируются слухи, что началась чистка в армии, в том числе генералов, которых подозревают в помощи бунтовщикам. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после мятежа "Вагнер" больше не будет воевать в нашей стране. Также украинская разведка считает, что противостояние между представителями ФСБ и Минобороны РФ начинает входить в активную фазу. Что можно сказать, исходя из этих заявлений и действий? Как события после пригожинского бунта могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



