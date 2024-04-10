Потери заоблачные: в российской деревне уже более 40 погибших на войне с Украиной

В поселке Яшкино Кемеровской области РФ, население которого составляет около 12 тысяч человек, уже более 40 погибших в Украине.

РФ несет огромные потери. Фото из открытых источников

Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские паблики о погибших военнослужащих российской армии.

Журналист задается вопросом, каковы масштабы потерь ВС РФ, если только в одном небольшом российском населенном пункте, который находится за тысячи километров от Украины, уже более 40 погибших.

"Расстояние от Кузбасса до Украины – 4,5 тысячи километров. Вместо того чтобы мирно жить в своем поселке, десятки мужиков просто уехали за тысячи километров в другое государство и умерли там без какой-либо понятной цели и смысла", — добавил Денис Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.