"Потери занижены": в Украине прокомментировали данные США о гибели россиян под Бахмутом

Под Бахмутом за последние пять месяцев погибли и ранены более ста тысяч россиян. Такое мнение высказал и обосновал военный эксперт Олег Жданов, комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Бахмут - это Украина

Напомним, Джон Кирби заявил, что российские потери в боях за Бахмут за последние пять месяцев составляют примерно 100 тысяч убитых и раненых. В частности, более 20 000 погибших, половина из них – из ЧВК "Вагнер", которая рекрутировала осужденных из российских тюрем. Еще 80 тысяч – ранены.

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"Я думаю, что эта цифра очень занижена, потому что западные аналитики обладают таким свойством — они считают только подтвержденные потери, — говорит Олег Жданов в интервью Zaxid.net. — Когда есть фото-, видеофиксация или подтверждение из нескольких источников, тогда они принимают ее за истину. Если мы сравним российские потери в технике, по данным нашего Генштаба, и западных аналитических центров или разведок — они будут тоже разниться, потому что мы собираем боевые донесения по несколько раз в сутки, и в них наши командиры предоставляют данные о том, что реально произошло в окопах за определенный период времени. А они (западные разведки и аналитики – ред.) – собирают информацию из открытых источников, иногда используют полузакрытую информацию, если у них есть какие-то свои информаторы. И если она подтверждается, тогда эту потерю учитывают. Если она не подтверждается вторым источником, то они эту потерю не считают".

Напомним, что Украина ведет ожесточенные бои, обороняя западную часть Бахмута и трассу Хромово — Бахмут — Константиновка, которая, по мнению военного эксперта Романа Свитана, станет новым рубежом обороны ВСУ в этом районе. Олег Жданов добавляет, что даже в случае вытеснения украинских сил из Бахмута противник не выйдет на оперативное пространство упрется в новый рубеж обороны, который, вероятно, возведен на возвышенностях западнее Бахмута. Поскольку город лежит в низине.

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