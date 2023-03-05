Потери от удара по Запорожью выросли: среди погибших девочка-младенец

13 человек погибли в Запорожье от рашистского удара по многоквартирному дому в Запорожье 2 марта. Такие последние данные ГУ ГСЧС, сообщают "Комментарии". Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка.

Загибла родина

Спасательно-поисковая операция продолжается.

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Среди погибших целая семья – отец, мать и их новорожденная дочь, сообщают подробности в социальных сетях местные жители.

"Сегодня достали из-под завалов 5-этажки молодых супругов Фурник. Илья и его жена Камила и маленькая дочь Эвелина, ей было всего 7 месяцев. Еще беременная сидела в подвале под Васильевкой, село Жеребянки. Они чудом смогли выехать на Западную Украину, родила. В феврале вернулись в Запорожье. Родные в оккупации только и жили мыслью, что у них есть маленькая Эвелинка, ради нее держались, чтобы потом увидеть ее, но не увидели, не подержали на ручках. Жили они на 2 этаже. Плита придавила всех и сверху еще три этажа на них. Нашли на первом этаже всю семью на одной кровати...", — рассказывают в социальных сетях знакомые семьи.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС, коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. В темное время суток для освещения места проведения аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС установили 2 осветительные башни. Начиная со 2 марта в Пункт обогрева, развернутый спасателями, обратился 251 гражданин.

Также при разборе разрушенных конструкций дома спасатели достали из-под завалов четырех кошек и собаку.

Всего к работам привлечен 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники, из них от ГСЧС – 60 спасателей и 13 единиц техники. На ликвидацию ЧП привлечены спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.

Напомним, что рашисты стали использовали новую мощную бомбу против украинских защитников, в ОП рассказали о ситуации в Бахмуте, а Путин показал возможного преемника Кадырова.