Потери оккупантов начали стремительно расти: данные Генштаба

За вчерашний день украинские воины ликвидировали 750 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия уже потеряла около 197 670 своих солдат. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

За вчерашний день украинские бойцы также уничтожили: 5 танков (всего ‒ 3745), 8 боевых бронированных машин (7295), 15 артиллерийских систем (3068), 2 РСЗО (559), 2 установки ПВО (312), 9 беспилотников оперативно-тактического уровня (2636), 12 автомобилей и автоцистерн (5996), 2 единицы специальной техники (393).

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Отметим, в ходе локальных контратак возле Бахмута украинские защитники могли прорвать некоторые рубежи российских захватчиков. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китайская Народная Республика (КНР), рекордно нарастившая экспорт в РФ, может попасть под европейские санкции. На этом же фоне отдельные страны, как та же Италия, подумывают покинуть инициативу Китая "Один пояс, один путь" ради улучшения отношений с США. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что российско-украинская война и ее возможный исход повлияют на решение КНР атаковать или не атаковать Тайвань. Как может далее действовать Китай? Есть ли вероятность, что он предпочтет уменьшить явную и тайную поддержку РФ ради того, чтобы сохранить нормальные отношения с Европой, а, возможно, и улучшить отношения с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



