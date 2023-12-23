Посол Германии назвал минимальный срок, сколько еще будет править Путин

Российский диктатор Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной и будет продолжать воевать. Никакой угроз его власти в России нет и не предвидится еще как минимум до 2030-го года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире канала ARD сделал посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Немецкий дипломат отметил, что Владимир Путин вновь подтвердил свои военные цели и вообще не желает вести переговоры.

"Нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после выборов в 2024 году. Ничто не указывает на возможную замену Путина. Переизбрание Путина следует ожидать. Я не вижу никаких недостатков в путинской системе", — высказался Ламбсдорф.

Посол отметил, что не увидел никаких признаков, что у Путина есть проблемы со здоровьем.

Дипломат поддержал дальнейшее ужесточение санкций против России, однако признал, что они "не являются выключателем света".

"Вы не активируете санкцию и в то же время не меняете поведение стороны, на которую наложены санкции. Санкции призваны увеличить цену определенного поведения. И это доказано", — подытожил Граф Ламбсдорф.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные топ-чиновники придерживаются мнения, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Впрочем, украинские чиновники более скептичны и предостерегают, что российский диктатор Владимир Путин и дальше стремится не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

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