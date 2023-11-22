После затишья силы РФ увеличили атаки на одном из направлений: где Россия сейчас ведет активные боевые действия

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что россияне увеличили свои наступательные операции на 30% на Таврическом направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".



Украинские военные противостоят оккупантам. Фото из открытых источников

Александр Штупун заявил, что ранее наблюдалось уменьшение количества попыток российских войск провести штурмы, однако недавно их количество выросло.

"Уменьшение активности было позавчера. А вчера уже российские оккупанты резко увеличили и количество штурмовых действий процентов на 30, а также авиаударов", — рассказал Штупун.

По словам Александра Штупуна россияне совершили 29 авиаударов, большинство из которых было сделано сбросом бомб из Су-35 в Донецкой области. Спикер Сил обороны рассказал, что россияне продолжают пытаться штурмовать Авдеевку и ведут там активные боевые действия.

"Захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки, также в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Там за прошедшие сутки отбито 13 атак", — сказал Александр Штупун.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные на Bradley мощно накрыли россиян вблизи Авдеевки. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные нанесли удар по скоплению российских войск в Херсонской области. По словам Роберта Бровди (позывной "Мадьяр"), таким образом украинцы отомстили за атаку РФ по 128-й бригаде. "Мадьяр" рассказал, что россиян собрали для награждения, а украинцы скоординировали усилия и атаковали скопления солдат РФ.