logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После удара по Харькову Запад обвинили в пытках Украине: какие решение нужны прямо сейчас
commentss НОВОСТИ Все новости

После удара по Харькову Запад обвинили в пытках Украине: какие решение нужны прямо сейчас

Задержки с поставками ПВО и запрет на удары по территории РФ привели к трагедии в Харькове, где Россия убила ребенка

сегодня, 18:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россияне снова убили ребёнка и ещё несколько человек в Харькове, после удара бомбой там также полсотни раненых, заявил политолог Алексей Копытько.

После удара по Харькову Запад обвинили в пытках Украине: какие решение нужны прямо сейчас

Удар по Харькову

"Видео попадания в многоэтажку есть везде. При этом российские СМИ и куча дорогих россиян кривляется на тему "поражения массы иностранных наёмников", эпических скоплений "техники НАТО" и т.д." — заявил эксперт.

По его словам, на фоне этих событий нужно помнить, все что происходит и ещё произойдёт с Россией, справедливо и заведомо оправдано.

"Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это — сознательная пытка. Этому нет никаких оправданий. Очень плохо, что такие решения приходится покупать кровью харьковских детей", — подчеркнул Копытько.

Эксперт добавил, что промедление с поставками обещанных ПВО, о которых уже официально заявлено, не согласуется с заверениями во всемерной поддержке.

"Никакие слова не нужны. Политики должны принять решение, бюрократы – исполнить. Всё остальное – издевательство, в какую бы форму не было запаковано", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть погибшие, в том числе и ребенок, а также раненые.

"Комментарии" рассказывали, что российские войска использовали для совершения этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30. Эти бомбы, в отличие от стандартных ФАБ-250/500/1500/3000 с УМПК отличаются повышенной точностью. То есть, координируя удар, оккупанты прекрасно знали, куда попадут их средства поражения и этот удар был преднамеренным.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0253EcmcXi5UdNYLREHcTh18V4dzHqMoWWw4zXcRXj6kpLKq6W95fLBkVbCi1KUyKwl
Теги:

Новости

Все новости