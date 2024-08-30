После удара по Харькову Запад обвинили в пытках Украине: какие решение нужны прямо сейчас

Россияне снова убили ребёнка и ещё несколько человек в Харькове, после удара бомбой там также полсотни раненых, заявил политолог Алексей Копытько.

Удар по Харькову

"Видео попадания в многоэтажку есть везде. При этом российские СМИ и куча дорогих россиян кривляется на тему "поражения массы иностранных наёмников", эпических скоплений "техники НАТО" и т.д." — заявил эксперт.

По его словам, на фоне этих событий нужно помнить, все что происходит и ещё произойдёт с Россией, справедливо и заведомо оправдано.

"Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это — сознательная пытка. Этому нет никаких оправданий. Очень плохо, что такие решения приходится покупать кровью харьковских детей", — подчеркнул Копытько.

Эксперт добавил, что промедление с поставками обещанных ПВО, о которых уже официально заявлено, не согласуется с заверениями во всемерной поддержке.

"Никакие слова не нужны. Политики должны принять решение, бюрократы – исполнить. Всё остальное – издевательство, в какую бы форму не было запаковано", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть погибшие, в том числе и ребенок, а также раненые.

"Комментарии" рассказывали, что российские войска использовали для совершения этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30. Эти бомбы, в отличие от стандартных ФАБ-250/500/1500/3000 с УМПК отличаются повышенной точностью. То есть, координируя удар, оккупанты прекрасно знали, куда попадут их средства поражения и этот удар был преднамеренным.





