РФ ударила по Харькову бомбой повышенной точности, которую невозможно сбить

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Удар Харькову, не первый и не последний акт террора, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Удар по Харькову
По его словам, российские войска использовали для совершения этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30.
Он подчеркнул, что УМПБ Д-30 как и классические ФАБы с УМПК невозможно сбить.
Он задается вопросом о том, сколько должно погибнуть простых украинцев, сколько должно быть покалечено судеб и быть разрушено домов, чтобы западные партнеры Украины наконец-то дали Киеву разрешение для нанесения ударов вглубь России на максимум возможностей средств поражения. Также, говорит эксперт, нужно, чтобы союзники дали разрешение сбивать российскую авиацию в их воздушном пространстве, западными средствами ПВО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть погибшие, в том числе и ребенок, а также раненые.
Новости