РФ ударила по Харькову бомбой повышенной точности, которую невозможно сбить

Удар Харькову, не первый и не последний акт террора, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Удар по Харькову

По его словам, российские войска использовали для совершения этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30.

"Эти бомбы, в отличие от стандартных ФАБ-250/500/1500/3000 с УМПК отличаются повышенной точностью. То есть, координируя удар, оккупанты прекрасно знали, куда попадут их средства поражения и этот удар был преднамеренным!" — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что УМПБ Д-30 как и классические ФАБы с УМПК невозможно сбить.

"ППО в данном случае бессильно. Но возможно сбивать сами носители или, что ещё лучше — уничтожать их, когда они находятся ещё на земле", — заявил Коваленко.

Он задается вопросом о том, сколько должно погибнуть простых украинцев, сколько должно быть покалечено судеб и быть разрушено домов, чтобы западные партнеры Украины наконец-то дали Киеву разрешение для нанесения ударов вглубь России на максимум возможностей средств поражения. Также, говорит эксперт, нужно, чтобы союзники дали разрешение сбивать российскую авиацию в их воздушном пространстве, западными средствами ПВО.

"Отдельно скажу, что своими действиями оккупационные войска давно напрашиваются на санитарную зону в Белгородской области. Но об этом пока рано говорить. Решить бы проблему с террором их авиации, а она пока, как видим, не решаема", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть погибшие, в том числе и ребенок, а также раненые.