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РФ ударила по Харькову бомбой повышенной точности, которую невозможно сбить

РФ прекрасно знала, куда она бьет и какие будут последствия

сегодня, 18:35
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Ткачик Олеся

Удар Харькову, не первый и не последний акт террора, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

РФ ударила по Харькову бомбой повышенной точности, которую невозможно сбить

Удар по Харькову

По его словам, российские войска использовали для совершения этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30.

"Эти бомбы, в отличие от стандартных ФАБ-250/500/1500/3000 с УМПК отличаются повышенной точностью. То есть, координируя удар, оккупанты прекрасно знали, куда попадут их средства поражения и этот удар был преднамеренным!" — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что УМПБ Д-30 как и классические ФАБы с УМПК невозможно сбить.

"ППО в данном случае бессильно. Но возможно сбивать сами носители или, что ещё лучше — уничтожать их, когда они находятся ещё на земле", — заявил Коваленко.

Он задается вопросом о том, сколько должно погибнуть простых украинцев, сколько должно быть покалечено судеб и быть разрушено домов, чтобы западные партнеры Украины наконец-то дали Киеву разрешение для нанесения ударов вглубь России на максимум возможностей средств поражения. Также, говорит эксперт, нужно, чтобы союзники дали разрешение сбивать российскую авиацию в их воздушном пространстве, западными средствами ПВО.

"Отдельно скажу, что своими действиями оккупационные войска давно напрашиваются на санитарную зону в Белгородской области. Но об этом пока рано говорить. Решить бы проблему с террором их авиации, а она пока, как видим, не решаема", — говорит Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть погибшие, в том числе и ребенок, а также раненые.



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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0mKgEXUb9D8reYCvHxx7PhbY41qnTZStjejHuFMLp1Fzf8Rs5xHLS3fBsqbHsKyFVl
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