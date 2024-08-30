РФ ударила по дому и детской площадке в Харькове: количество погибших растет (ВИДЕО)

В пятницу, 30 августа, террористическая Россия ударила управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. В частности, как сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов по состоянию на данный момент в результате удара погибли четыре человека. Есть много пострадавших.

Удар по Харькову

Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. По предварительной информации в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение", – сообщил Терехов.

Терехов добавил, что также есть информация об ударе по Немышлянскому району. Там россияне убили девочку, которая играла на детской площадке. Кроме того, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в этом районе повредили образовательное учреждение. Впоследствии он добавил, что по состоянию на этот час известно уже о 28 пострадавших.

Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Телеграмме видео горящего многоэтажного дома в Харькове, куда ударила террористическая Россия.

При этом известно, что часть дома уже рухнула. В соцсетях сообщают, что раненые лежат на улице, вокруг горят автомобили.

Отреагировал на удар России и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Харьков, Сумы, Курахово, Херсон и общины… Россия продолжает жестокие обстрелы гражданского населения Украины, несмотря на международные призывы к прекращению агрессии. Эти атаки не только разрушают города и села, но и уносят невинные жизни, оставляя после себя трагедию и боль. Известно о раненых и погибших… Страна-террорист должна понести полную ответственность за убийства и террор, которые она совершает против Украины. Эти преступления не должны остаться безнаказанными!" – заявил Лубинец.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, "удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, учитывая террор, который совершает РФ, Украина просит партнеров предоставить разрешение на использование их оружия для ударов по РФ. При этом в России подозревают, что Украине такое разрешение все-таки предоставили.



