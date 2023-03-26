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После штурмовиков балканская страна согласилась передать Украине вертолеты

Северная Македония готова предоставить Украине вертолеты Ми-24, ранее Украина предоставившие балканской стране для борьбы против сепаратистов.

сегодня, 12:11
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская рассказала, что ее страна готова отправить Украине 12 вертолетов Ми-24, которые страна получила в 2001 году от Украины, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на телеканал Alsat.

После штурмовиков балканская страна согласилась передать Украине вертолеты

Украинские вертолеты Ми-24. Фото из открытых источников

По словам Петровской, вопрос о передаче Украине боевых вертолетов вынесут для обсуждения на заседании правительства.


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Украинские вертолеты были отправлены Северной Македонии в 2001 году для борьбы против албанских сепаратистов, восставших против правительства страны. Кроме вертолетов Украина также отправила тогда еще 4 штурмовика Су-25. После победы над повстанцами Северная Македония не смогла выделять значительные средства на эксплуатацию военной техники, поэтому в последние годы истребители и вертолеты находились на хранении.

14 марта Северная Македония уже предоставила новый пакет военной помощи, однако вероятно он не содержал вертолетов. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская дала интервью об отправке вертолетов 24 марта.

Петровская отметила, что 12 вертолетов, которые вернутся в Украину после более чем 20 лет пребывания в Северной Македонии, не повлияют на обороноспособность страны. Ожидается, что северомакедонская армия приобретет 8 новых вертолетов западного производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Македония отправила четыре штурмовика в Украину еще в 2022 году. Однако эти самолеты ВСУ могут использоваться только на детали.

Также "Комментарии" писали о британской разведке, назвавшей основные цели российских дронов иранского производства.



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Источник: https://360stepeni.mk/novo-izdanie-na-360-s-makedonija-donira-12-helikopteri-na-ukraina-i-kupuva-8-novi/
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