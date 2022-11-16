После падения ракеты в Польше Резников напомнил НАТО о просьбе, которую так и не выполнили

Как передает издание "Комментарии", российские ракеты уже летят не только над территорией Украины, но и залетают на территорию других стран. В частности, это уже было зафиксировано в Молдове. Теперь вот падение ракеты в Польше – стране НАТО. При этом Украина предупреждала еще раньше о таком сценарии своих партнеров и союзников, призывая закрыть небо. Министр подчеркнул необходимость принятия важных решений. Об этом Алексей Резников написал у себя в Тwitter.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Не для российских неуправляемых ракет. Не из-за той угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО. Перчатки сняты. Время выигрывать", — написал Алексей Резников.

Стоит отметить, что вчера, 15 ноября Россия провела один из самых массированных ракетных ударов за время полномасштабного вторжения по объектам критической инфраструктуры Украины. в результате ударов ряд городов оказался обесточен.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает получать оплеухи на международной арене. В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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