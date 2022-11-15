России снова достается на международной арене: о чем говорят новые решения и намерения

Россия продолжает получать оплеухи на международной арене. В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Фото: из открытых источников

Реакция западного мира четкая и очевидная – помощь Украине и выставление системы предохранителей против террористического режима Путина

Политтехнолог Петр Охотин уверен, что россияне годами будут пожинать плоды самоуверенности Путина.

"Хотели передела мира – будут получать изоляцию. На фоне действий кремлевских боевиков в Украине, позиция Кремля об идеалах многополярного мира выглядит агрессивно, неискренно, угрожающе. Широкая демонстрация Кремлем в публичном пространстве Пригожина ("Вагнер") и Кадырова – шах и мат тем, кто всё еще пытается увидеть в Путине сторонника мирных переговоров", – считает эксперт.

По его мнению, россияне будут платить высокую цену за вторжение в Украину – и это должно стать прививкой от империализма. Прививкой, которую Кремлю не сделали в Грузии и Чечне.

"Реакция западного мира четкая и очевидная – помощь Украине и выставление системы предохранителей против террористического режима Путина, – отмечает Петр Охотин. – Сам же хозяин Кремля выглядит человеком, загнавшим себя в ловушку. И я уверен: в его окружении всё больше людей думает, как обустроить Россию без Путина".

Ситуация подходит к некой критической отметке

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля рассуждает так:

Против сейчас выступили 14 государств (так или иначе связанных с РФ), тогда как в октябре всего пять – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа В этот раз нас поддержала примерно половина списочого состава ГА ООН. И это дает возможность поддержавшим резолюцию государствам на национальном уровне предпринимать те или иные действия для того, чтобы конфисковать имущество, активы и пассивы, принадлежащие РФ и подсанкционным лицам". "Ноябрьская резолюция ГА ООН о репарациях от России – Украине, это, конечно, позитивный момент. Однако стоит обратить внимание, что ее поддержало меньше стран (94), чем резолюцию, принятую 12 октября (143 "за") в которой представители ООН осудили организацию РФ незаконных так называемых референдумов, а также вновь подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды

В целом резолюции ГА ООН не носят обязующего характера, напоминает эксперт. Но это – международный правовой сигнал для тех или иных действий. В нашем случае – "зеленый свет" касательно легитимизации конфискации российского имущества с последующей передачей его Украине в качестве компенсации за ущерб, причиненный агрессией со стороны РФ.

"При этом надо понимать, что такого рода действия осуществляется, отталкиваясь от национального законодательства. Там придется прописывать соответствующие правовые механизмы. И решать – какое именно имущество, в каких объемах, как и когда может быть конфисковано, – поясняет Владимир Воля. – Думаю, что на оплату оружия, как пугают россияне, их конфискованное имущество не будет направляться. Скорее на гуманитарные вопросы, на восстановление и так далее".

По словам эксперта, важно, насколько масштабным будет процесс практической реализации данного решения. Не останется ли это на какое-то время символическим "зеленым светом".

"Всё это, как и критика, звучащая в процессе саммита "Большой двадцатки", выглядит как неприятные для российского руководства моментами. Но пока это в практическом поле не принесло ничего, – считает Владимир Воля. – Около половины государств G20 продолжают занимать условно нейтральную позицию по отношению к войне, развязанной Путиным против Украины. А всякого рода критические высказывания на форумах не наносят такого ущерба, как те же санкции. Однако санкции начинают приносить эффект лишь со временем. И мы уже видим негативные для РФ процессы. Они нарастают – и будут нарастать дальше".

При этом, продолжает эксперт, Кремль не будет в своих решениях по поводу войны руководствоваться той или иной критикой или резолюциями ООН. Влиять на путинский режим, по слова Владимира Воли, могут только три фактора.

Первый – усиливающие социально-экономические проблемы в самой РФ вследствие санкций и изъятия из экономической деятельности в результате мобилизации значительной части мужского населения. Плюс – переключение части промышленности на военные нужды.

Второй фактор – социально-психологический. Речь о недовольстве россиян мобилизацией, похоронками, количеством погибших, раненых, пропавших без вести, использование мобилизованных как "пушечного мяса", обострение межнациональной розни, снижением уровня жизни и так далее.

Третий фактор – неудачи российской армии на фронте, особенно когда речь идет о таких больших поражениях как отступление в Киевской области (и всего севера Украины), в Харьковской, а теперь с Херсона и правого берега Днепра.

"Ситуация подходит к некой критической отметке, – считает эксперт. – Не исключено, что следующее большое поражение России – в Запорожской или Донецкой области – введет страну-агрессора в полосу агонии режима Путина".

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