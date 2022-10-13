Историческая резолюция Генассамблеи ООН по аннексии Украины: чья позиция больше всего удивила

На Генассамблее ООН резолюцию, не признающую "референдумы" и попытку рф аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, поддержали 143 страны. Лишь пять выступили против (россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа), 35 – воздержались (в основном, страны Африки, СНГ/ОДКБ, а из мощных игроков – Китай, Индия, Пакистан). О чем говорят такие результаты голосования? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

143 страны, которые четко осудили российскую агрессию и попытки аннексии, должны стать основой модернизированной ООН

По мнению заместителя гендиректора телеканала ATR, журналиста Айдера Муждабаева, данное голосование четко продемонстрировало, что мир разделился натрое.

"Сложилась ось добра (те самые 143 страны, которые так или иначе ориентируются на международное законодательство) Очертилась хилая и позорная ось зла. Четыре страны плюс собственно рф. Конечно, хорошо, что настолько никто не поддерживает нарушение устава ООН, агрессию, оккупацию, – отмечает эксперт. – Но четко оформилась, я бы так назвал, ось равнодушия и подлости, в которую вошли аж 35 государств, включая крупнейшие в мире (по крайней мере, по количеству населения) – Индию Китай, ЮАР. Те, кто либо не голосовал, либо не присутствовал. Это страны, которые будут ждать, кто победит в этой войне. И станут до последнего торговаться с теми же США, выгадывая себе какие-то преимущества. Это ось стран, где в той или иной мере царит антиамериканизм – ментальный триппер или сифилис, как и антисемитизм. Он очень живуч, особенно в странах так называемого "третьего мира". Его культивируют тамошние власти, а также незримые кукловоды для получения политических дивидендов. При этом, осуждая всё, за что выступают США, они паразитируют на американских технологиях, помощи и так далее. В основной массе это – страны-эгоисты, страны-паразиты".

По словам эксперта, многие удивляются, почему Азербайджан оказался среди этих условно нейтральных стран. Почему не поддержал Украину, как та же Турция.

"Удивляться нечему, – уверен Айдер Муждабаев. – Азербайджан никогда не голосовал за проукраинские резолюции. К тому же, там, безусловно, не демократическое правительство. Оно зависимо от Москвы в связи с присутствием российских войск на азербайджанской территории. Такой себе реал-политик".

По Азербайджану, продолжает эксперт, есть еще один интересный нюанс.

"Крымские татары, – поясняет он, – никогда себя не ассоциировали с турками. Не говорили, что мы один народ. Подчеркивали, что мы – крымцы. Тюркоязычных народов много. А, как мне говорили знакомые азербайджанцы, там большинство поддерживается девиз "Две страны – один народ" в отношении Азербайджана и Турции. Типа – мы тоже Турция, но немного не Турция. Братья-братья… Но когда Турция голосует за целостность Украины, а Азербайджан не делает этого, такая позиция выглядит странно. С другой стороны, это, возможно, часть политики Эрдогана, от которой тоже зависит Азербайджан. То есть, Турция, которая не может признать аннексии украинских территорий, поддержать войну, развязанную РФ, в то же время через зависимые от себя страны (как тот же Азербайджан) посылает Кремлю определенные сигналы. Мол, не всё так однозначно".

По мнению Айдера Муждабаева, 143 страны, которые четко осудили российскую агрессию и попытки аннексии, должны стать основой модернизированной ООН или некой новой организации, которая придет той на смену.

"Именно эти страны, желающие жить по закону, по цивилизационным правилам, должны четко прописать механизм реагирования на насильственное изменение границ. Чтобы этим не блок НАТО занимался отдельно, не какие-то союзы тех или иных стран, а всё сообщество цивилизованных государств. Перешел чужую грани – не просто выпал из такой организации (если состоишь в ее рядах), но и получил вооруженный и санкционный ответ – автоматический, быстрый – от всех членов данного сообщества. Нужна мгновенная жесточайшая кара за нарушение международных норм и правил", – резюмирует эксперт.

Особое внимание нужно обратить на 35 государств, которые предпочли воздержаться от выражения своего мнения

Политический эксперт Богдан Бондаренко считает, что результаты голосования не являются чем-то неожиданным. И все же, отмечает он, такая поддержка в виде абсолютного непризнания попытки аннексии новых украинских территорий государством-агрессором – хороший показатель. Который нам следует поддерживать и развивать.

"Особое внимание, по моему мнению, следует обратить не на отвратительную пятерку, которая поддержка аннексию украинских территорий (с этими странами всё понятно), а на 35 государств, которые предпочли воздержаться от выражения своего мнения. Именно эти страны должны стать полем для тщательной работы украинской дипломатии, – говорит Богдан Бондаренко. – Речь, прежде всего, о странах Африки, Индии, Китае. Там Украина должна активно продвигать свой порядок дня. И, конечно, не ослаблять работу в странах, которые выказали нам свою поддержку".

По словам эксперта, несмотря на то, что резолюции ООН не имеют практического значения (агрессию она, увы, не остановит), такого рода голосования позволяют сделать определенный срез позиций по состоянию на данный момент. И в зависимости от этого – предпринимать соответствующие дипломатические шаги.

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