После освобождения Лимана ожидаем начала деоккупации Луганщины – Гайдай

Украинское контрнаступление продолжается и освобождает все больше территории от российской оккупации. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай рассказал 1 октября, чего ждать дальше.

Сергей Гайдай. Фото c открытых источников

По словам главы Луганской области, освобождение Лимана откроет путь для дальнейшего продвижения украинских военных на восток.

После освобождения Лимана ожидаем начала деоккупации Луганщины – сообщил Сергей Гайдай.

Кроме того, глава луганской обладминистрации уверен, что российские фиктивные референдумы и заявления Владимира Путина относительно присоединения украинских территорий к Российской Федерации никак не влияют на действия ВСУ.

По словам Гайдая, российские военные деморализованы, ведь самостоятельно выкладывают видеоролики со словами бросившего их.

Также Сергей Гайдай заявил, что 30 августа обсудили несколько важных вопросов в офисе президента. По словам председателя Луганской облгосадминистрации, каждый освобожденный город и поселок будет получать все необходимое для своей жизнедеятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось официальное сообщение о том, что украинские солдаты находятся в Лимане. Об этом заявил спикер Восточного управления ВСУ Сергей Череватый. Он также сообщил, что вокруг населенного пункта продолжаются бои и более подробная информация появится впоследствии.

Также "Комментарии" писали о заявлении советника Офиса президента, утверждающего, что украинское наступление на Лиман уже не остановить , кроме того, Алексей Арестович уверен, что вскоре город будет освобожден от российских оккупантов.





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