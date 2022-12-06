После этого выйдет в ноль: Буданов назвал число ракетных атак, на которые еще способна Россия

У страны-агрессора осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что запасы высокоточного оружия у россиян не безграничны. Россия уже давно подошла к той черте, когда стоит говорить о критическом минимуме. Но, исходя из того, что атаки не прекращаются, становится очевидно, что россияне решили идти до конца, то есть до нуля, что есть плохим сценарием, в первую очередь, для самой Российской Федерации.

По словам Кирилла Буданова, производство новых российских ракет есть, но оно ничтожно по сравнению с огромным количеством, которое они применяют во время атак, массированно накрывая огнем Украину.

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах — недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось (Ред. — ракет) еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", — отметил Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло с ВСУ в 2022-м году – какое будущее у украинской армии в системе глобальной безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало - ВСУ получили оригинальные "поздравления" с праздником от российских сайтов (ФОТО).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!