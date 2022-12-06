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После этого выйдет в ноль: Буданов назвал число ракетных атак, на которые еще способна Россия

Кирилл Буданов считает, что Россия имеет ракет на несколько масштабных атак

6 декабря 2022, 14:00 comments1518
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Автор:

Кравцев Сергей

У страны-агрессора осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

После этого выйдет в ноль: Буданов назвал число ракетных атак, на которые еще способна Россия

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что запасы высокоточного оружия у россиян не безграничны. Россия уже давно подошла к той черте, когда стоит говорить о критическом минимуме. Но, исходя из того, что атаки не прекращаются, становится очевидно, что россияне решили идти до конца, то есть до нуля, что есть плохим сценарием, в первую очередь, для самой Российской Федерации.

По словам Кирилла Буданова, производство новых российских ракет есть, но оно ничтожно по сравнению с огромным количеством, которое они применяют во время атак, массированно накрывая огнем Украину.                                    

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах — недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось (Ред. — ракет) еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", — отметил Буданов.

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