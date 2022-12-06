После этого выйдет в ноль: Буданов назвал число ракетных атак, на которые еще способна Россия

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Кравцев Сергей
У страны-агрессора осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. После чего россияне выйдут в полный ноль. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Глава украинской разведки отметил, что запасы высокоточного оружия у россиян не безграничны. Россия уже давно подошла к той черте, когда стоит говорить о критическом минимуме. Но, исходя из того, что атаки не прекращаются, становится очевидно, что россияне решили идти до конца, то есть до нуля, что есть плохим сценарием, в первую очередь, для самой Российской Федерации.
По словам Кирилла Буданова, производство новых российских ракет есть, но оно ничтожно по сравнению с огромным количеством, которое они применяют во время атак, массированно накрывая огнем Украину.
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