Народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александра Устинова заявила, что у Украины "очень высокие шансы потерять Харьков" после захвата российскими силами Авдеевки.



Народный депутат Александра Устинова. Фото из открытых источников

В комментариях для немецкого издания Deutsche Welle Александра Устинова назвала захват Авдеевки первым шагом к потере других крупных городов Украины, включая Купянск и Харьков.

"Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина. После Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, Харьков. А Харьков — второй самый большой город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Куп' янск, являющийся большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков", — сказала Александра Устинова.

По ее словам, у Украины будет "большая проблема", если западные партнеры не окажут дополнительную поддержку, боеприпасы, западные истребители и дальнобойные ракеты для войны против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Владимире Зеленском, который заявил, что Украина будет использовать западное оружие только для ударов по россиянам на украинской временно оккупированной территории. По его словам, в Украины нет возможности и права наносить удары по России западным вооружениям.

Также "Комментарии" писали, что Швеция может предоставить Украине мощное подводное оружие для уничтожения российских кораблей и других целей в Черном море. Таким образом, Украина получит еще большее преимущество по уничтожению Черноморского флота РФ вблизи Крыма.