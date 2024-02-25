После Авдеевки будет Купянск и Харьков: нардепка заявила о высоких шансах потерять украинские города

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Slava Kot
Народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Александра Устинова заявила, что у Украины "очень высокие шансы потерять Харьков" после захвата российскими силами Авдеевки.
Народный депутат Александра Устинова. Фото из открытых источников
В комментариях для немецкого издания Deutsche Welle Александра Устинова назвала захват Авдеевки первым шагом к потере других крупных городов Украины, включая Купянск и Харьков.
По ее словам, у Украины будет "большая проблема", если западные партнеры не окажут дополнительную поддержку, боеприпасы, западные истребители и дальнобойные ракеты для войны против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о Владимире Зеленском, который заявил, что Украина будет использовать западное оружие только для ударов по россиянам на украинской временно оккупированной территории. По его словам, в Украины нет возможности и права наносить удары по России западным вооружениям.
Также "Комментарии" писали, что Швеция может предоставить Украине мощное подводное оружие для уничтожения российских кораблей и других целей в Черном море. Таким образом, Украина получит еще большее преимущество по уничтожению Черноморского флота РФ вблизи Крыма.
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Ігор
25 февраля 2024, 12:23
Прозрівають! Хоч і дуже повільно. Може так і задумано щоб не було як у Німеччини Гітлера. Бо там одразу був шок. Тут наш милостивий корумпований Фюрер буде покроково знищувати країну, яку отримав у власність, узурпувавши її прийшовши на брехні.