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Портников объяснил, согласится ли Путин на мирные переговоры с Украиной

Виталий Портников говорит о позиции Путина в мирных переговорах по окончании войны в Украине.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Украинский политический обозреватель и журналист Виталий Портников объяснил, в чем проблема мирных переговоров об окончании войны между Украиной и Россией. По его словам, сейчас "ключи от будущего Украины" лежат "в кармане Путина". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Портников объяснил, согласится ли Путин на мирные переговоры с Украиной

Виталий Портников о мирных переговорах с Путиным. Фото из открытых источников

В последние недели союзники Украины активно обсуждают идею склонить Путина к мирным переговорам для окончания войны. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что только Украина может определить время и условия переговоров с Путиным, а США будут предоставлять для этого необходимые инструменты. Заместитель помощника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США пытается заставить Путина сесть за стол переговоров на условиях Украины, иначе России придется воевать с более сильной украинской армией. Однако Виталий Портников критикует такую идею.


"Я вообще не очень понимаю и никогда не понимал, почему на Западе все время считают, что какие-то действия украинской армии должны привести к желанию россиян вести переговоры", – говорит Портников.

По словам журналиста, мы постоянно слышим, что Украина должна провести наступление и проводить переговоры с Россией в сильной позиции, либо в случае освобождения Крыма путинский режим вынужден будет пойти на переговоры или вообще развалится. Портников указывает, что подобная позиция не заставляет Путина идти на переговоры, ведь в войне на территории Украины самой России ничего не угрожает, ее суверенная территория остается в мире. Западное оружие не может использоваться для ударов по РФ, а у Украины еще нет достаточного количества вооружения для таких атак.

"Если мы даже изменим всю ситуацию на фронте и освободим всю территорию, но в России может ничего не измениться… война может продолжаться вне возможных успехов ВСУ. Даже наибольший успех Украины может не привести к политическим результатам в России", — считает Портников.

Таким образом, политический обозреватель считает, что при таких условиях и позициях Украина, США и Европа зависят от решения Путина относительно возможного окончания войны.

"Если мы все время сводим все военные действия и результаты этих военных действий к предстоящим переговорам с Россией, тогда мы говорим, что ключ от будущего Украины находится в кармане Путина. Только он решает, хочет ли он проводить переговоры. И Путин это прекрасно знает. Каждый раз, когда он видит тезис о переговорах, он думает прекрасно, а переговоров не будет", – объясняет Виталий Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова ответила, может ли США заставить Россию пойти на мирные переговоры с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует еще три войны в разных регионах мира.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=krFC91E5bfk&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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