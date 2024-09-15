Портников назвал единственную возможность окончить войну: что нужно сделать

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников считает, что перенесение войны на территорию России является единственным возможным вариантом закончить войну в Украине. По его словам, украинские силы смогут создать такие условия для населения РФ, что оно не будет готово к такой жизни.



Украинский журналист Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в интервью Oboz.ua отреагировал на заявления главы Пентагона Ллойда Остина, указавшего, что предоставление разрешения Украине на использование дальнобойного оружия не изменит ситуацию в войне. По словам украинского журналиста, благодаря ударам вглубь РФ Украина будет способна уничтожать арсенал России, чем снизит удары по украинской территории.

Кроме того, дальнобойное оружие может стать фактором переговоров в войне между Украиной и Россией.

"Мы сможем договариваться с Россией, что она прекращает свои обстрелы украинской инфраструктуры, в обмен на то, что мы не уничтожим российскую энергетическую инфраструктуру или нефтебазы. У нас уже будет возможность говорить об этом, потому что у нас есть оружие, чтобы это сделать", – считает Портников.

По его словам, единственный шанс закончить войну в Украине это сделать так, чтобы военные действия происходили на российских землях. Портников утверждает, что это будет давление на русский народ и принудить его к переговорам.

"Единственная возможность говорить об окончании войны в ближайшие 10 лет – это перенесение войны на территорию России. Чтобы Россия понимала, что да, она может истощить Украину и превратить ее в дикое поле, но таким диким полем может стать и европейская часть России, где проживает большинство населения РФ, которое может оказаться к этому неготовым", – считает Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал слабое место Путина, которое вынудит российского диктатора пойти на переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал условия, по которым Россия будет согласна идти на мирные переговоры.