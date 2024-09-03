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Попали куда нужно: что произошло на московском НПЗ после атаки БпЛА

По информации Reuters, на московском НПЗ приостановили работу важной установки после атаки БпЛА

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 сентября приостановил работу установки, которая выдает около половины общей мощности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на три источника.

Попали куда нужно: что произошло на московском НПЗ после атаки БпЛА

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, завод может возобновить работу после ремонта установки, на который потребуется примерно пять-шесть дней.

На установку "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке. В 2023 году, по данным Reuters, объем переработки НПЗ составил 11,6 миллиона тонн сырой нефти, из которой было произведено бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

В "Газпромнефти" на запрос о комментарии не ответили.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время массированной атаки беспилотников были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, московский НПЗ, также сообщалось еще о ряде атак дронов в Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областях.

В ночь на 1 сентября российские телеграмм-каналы начали публиковать сообщения о масштабной атаке дронов. За ночь сообщения поступали из семи российских областей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин.

Также издание "Комментарии" сообщало – желая переломить ход в войне ВСУ нацеливаются на российскую энергетическую инфраструктуру внутри страны. Об этом говорится в материале Forbes.

Издание напоминает, что в конце августа Россия направила на Украину волну беспилотников, атакуя ее энергетическую инфраструктуру. В ответ Украина ударила беспилотниками по электростанции в Москве, а также по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам. По мнению автора, Украина нанесла эти удары, чтобы положить конец войне и правлению Путина.




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