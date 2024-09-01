Массированная атака беспилотников по России: пожары в Москве и еще в семи областях РФ

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Slava Kot
Во время массированной атаки беспилотников были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, московский НПЗ, также сообщалось еще о ряде атак дронов в Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областях.
Пожар на Конаковской ГРЭС. Фото из открытых источников
В ночь на 1 сентября российские телеграмм-каналы начали публиковать сообщения о масштабной атаке дронов. За ночь сообщения поступали из семи российских областей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
Несмотря на это, над Московским НПЗ после сообщений об отражении атаки беспилотников поднимается столб дыма. Также дроны атаковали электростанцию в Московской области – от ударов пострадала Каширская ГРЭС.
В Тверской области атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее. Видео, распространяемые местными в социальных сетях, свидетельствует, что пожар возник в Конаково Тверской области возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково".
Российские власти официально не признают удары по российским объектам и, несмотря на многочисленные видео с поражением электростанций и пожаров на них, традиционно заявляют об отражении атаки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала США список целей для ударов по России.
Также "Комментарии" писали о двух странах, отказавшихся одобрить использование оружия НАТО для ударов по РФ.
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