Массированная атака беспилотников по России: пожары в Москве и еще в семи областях РФ

Во время массированной атаки беспилотников были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, московский НПЗ, также сообщалось еще о ряде атак дронов в Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областях.



Пожар на Конаковской ГРЭС. Фото из открытых источников

В ночь на 1 сентября российские телеграмм-каналы начали публиковать сообщения о масштабной атаке дронов. За ночь сообщения поступали из семи российских областей. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин.

Несмотря на это, над Московским НПЗ после сообщений об отражении атаки беспилотников поднимается столб дыма. Также дроны атаковали электростанцию в Московской области – от ударов пострадала Каширская ГРЭС.

В Тверской области атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее. Видео, распространяемые местными в социальных сетях, свидетельствует, что пожар возник в Конаково Тверской области возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково".

Российские власти официально не признают удары по российским объектам и, несмотря на многочисленные видео с поражением электростанций и пожаров на них, традиционно заявляют об отражении атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала США список целей для ударов по России.

Также "Комментарии" писали о двух странах, отказавшихся одобрить использование оружия НАТО для ударов по РФ.