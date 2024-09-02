СМИ узнали, чего добивается Киев, начав удары по российской энергетике

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Кравцев Сергей
Желая переломить ход в войне ВСУ нацеливаются на российскую энергетическую инфраструктуру внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Forbes.
Удары по России. Фото: из открытых источников
Издание напоминает, что в конце августа Россия направила на Украину волну беспилотников, атакуя ее энергетическую инфраструктуру. Прошлой ночью Украина ударила беспилотниками по электростанции в Москве, а также по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам. По мнению автора, Украина нанесла эти удары, чтобы положить конец войне и правлению Путина.
По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Вместе на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 31 августа на 1 сентября украинские военные осуществили крупнейшую серию ударов беспилотниками по целям на территории Российской Федерации. Дроны атаковали 16 областей государства-агрессора. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на данные Минобороны России, согласно которым российские средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников: 46 беспилотников над Курской областью, 34 над Брянской, 28 над Воронежской, 14 над Белгородской, девять над Москвой и областью, восемь над Рязанской, пять над Калужской, четыре над Липецкой, три над Тульской, по два над Тамбовской и Смоленской областями и по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.
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