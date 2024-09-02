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СМИ узнали, чего добивается Киев, начав удары по российской энергетике

Аналитики считают, что атаки ВСУ по энергетическим объектам РФ нанесут значительные страдания россиянам этой зимой

сегодня, 10:02
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Кравцев Сергей

Желая переломить ход в войне ВСУ нацеливаются на российскую энергетическую инфраструктуру внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Forbes.

СМИ узнали, чего добивается Киев, начав удары по российской энергетике

Удары по России. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что в конце августа Россия направила на Украину волну беспилотников, атакуя ее энергетическую инфраструктуру. Прошлой ночью Украина ударила беспилотниками по электростанции в Москве, а также по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам. По мнению автора, Украина нанесла эти удары, чтобы положить конец войне и правлению Путина.

"Сейчас у Украины есть варианты, поскольку она была успешной на начальном этапе этого вторжения", — говорит старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны Центра анализа европейской политики Нико Ланге.

По данным СМИ, в 2020 году доходы России от нефти и газа составили 219 миллиардов долларов. Вместе на эти два сектора приходится 60% российского экспорта и 40% федерального бюджета.

"Итак, чем закончится эта война? Президент Украины Зеленский считает, что его страна должна усилить эскалацию, чтобы деэскалировать, тактику, которая предусматривает захват российских земель и изъятие критически важных российских энергетических активов. Однако Путин верит, что может выиграть войну на истощение. Но какой ценой? Чем дольше это продолжается, тем беднее становится Россия и тем беззубее выглядит. Это может расширить возможности людей и свергнуть диктатора", — резюмирует издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 31 августа на 1 сентября украинские военные осуществили крупнейшую серию ударов беспилотниками по целям на территории Российской Федерации. Дроны атаковали 16 областей государства-агрессора. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на данные Минобороны России, согласно которым российские средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников: 46 беспилотников над Курской областью, 34 над Брянской, 28 над Воронежской, 14 над Белгородской, девять над Москвой и областью, восемь над Рязанской, пять над Калужской, четыре над Липецкой, три над Тульской, по два над Тамбовской и Смоленской областями и по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.




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