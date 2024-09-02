В США подвели итоги массированной атаки дронами по России

В ночь с 31 августа на 1 сентября украинские военные осуществили крупнейшую серию ударов беспилотниками по целям на территории Российской Федерации. Дроны атаковали 16 областей государства-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото: из открытых источников

В отчете сослались на данные Минобороны России, согласно которым российские средства противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников: 46 беспилотников над Курской областью, 34 над Брянской, 28 над Воронежской, 14 над Белгородской, девять над Москвой и областью, восемь над Рязанской, пять над Калужской, четыре над Липецкой, три над Тульской, по два над Тамбовской и Смоленской областями и по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские войска сбили два украинских беспилотника вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, и что обломки беспилотников повредили техническое помещение на предприятии и вызвали пожар.

В ISW напомнили, что российские источники опубликовали кадры атаки украинского беспилотника по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и небольшого пожара в этом районе, хотя некоторые охарактеризовали пожар как обычную вспышку газа на объекте.

"Глава Каширского района Михаил Шувалов заявил, что украинские силы нацелились на Каширскую государственную районную электростанцию в Каширском районе Московской области с помощью трех беспилотников, а российские источники опубликовали кадры активации российской противовоздушной обороны и взрывов вблизи станции", — говорится в отчете.

В то же время пресс-служба Тверской области заявила, что украинский беспилотник вызвал пожар в Конаковском районе, а российские источники опубликовали кадры удара беспилотника по Конаковской ГРЭС, последующего крупного пожара на электростанции и повреждений внутри электростанции.

Российское оппозиционное издание ASTRA сообщило, что после ударов украинских беспилотников, в Тверской области также произошел пожар на газораспределительной сети Конаково вдоль магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что украинский беспилотник повредил башню сотовой связи в Тарусском районе Калужской области.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" отметило, что данные, полученные от NASA FIRMS, свидетельствуют о тепловых аномалиях на Новолипецком металлургическом комбинате в Липецкой области, военном объекте части 106-й воздушно-десантной дивизии в Тульской области, двух цементных заводах в Воскресенске и Коломне Московской области, а также на цементном заводе в Ферзиково Калужской области в ночь с 31 августа на 1 сентября.

"Только данные FIRMS с объекта в Тульской области выглядят аномальными, поскольку другие объекты регулярно выделяют тепловые сигнатуры из-за нормальной промышленной деятельности", — отмечается в отчете ISW.

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