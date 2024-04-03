Поможет ли Украине на фронте снижение призывного возраста: оценка аналитиков США

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинского войска восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. При этом для того, чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна весомая западная помощь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики отметили, что снижение мобилизационного возраста является одним из многих мероприятий, которые Украина рассматривает в рамках усилий, направленных на создание устойчивого аппарата генерирования сил военного времени.

При этом американские эксперты считают, что теперь перед Украиной стоит новая задача – необходимо будет обеспечить оружием всех мобилизованных военнослужащих, что на фоне длительных споров в США относительно военной помощи Украине и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на оперативность, с которой Украина сможет восстановить деградировавшие и создать новые подразделения.

По оценкам ISW, материальные средства, предоставляемые Западом, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь.

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Также издание "Комментарии" сообщало - согласно прогнозам, Украину ждет сложный в военном смысле апрель, потому как Силы обороны ослаблены (в том числе из-за нехватки людей, вооружений и боеприпасов), а россияне усиливают наступательные действия. Не прекратят они, судя по всему, и массированные ракетно-дроновые атаки. Тем важнее для нашей страны активизироваться на внешней арене, добывая помощь от зарубежных партнеров, ища новые рычаги давления на РФ. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от второго месяца весны и очередного – войны.



